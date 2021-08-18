Аллигаторы-альбиносы рождаются во Флоридском парке второй год
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Аллигаторы-альбиносы рождаются во Флоридском парке второй год

5:31:358/18/2021,Michael HollanФото: facebook.com/Wildfloridairboats
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Хотя аллигаторы-альбиносы редки, они не редкость для этого конкретного парка аллигаторов.

«У них так хорошо получается! Наши новые детеныши-альбиносы действительно процветают, и мы их очень (любим)».

Дикая Флорида объявила, что двое ее взрослых аллигаторов-альбиносов снова родили детей-альбиносов. Этим аллигаторам будет сложно слиться с миром.

Парк аллигаторов во Флориде недавно объявил, что только что вылупились два детеныша аллигаторов и что у них есть одна уникальная особенность: оба малыша были альбиносами. Хотя аллигаторы-альбиносы редки, они не редкость для этого конкретного парка аллигаторов.
Дикая Флорида объявила о новых аллигаторах на Facebook. На видео показано, как двое работников парка держат в руках маленьких животных, причем оба полностью белые.

В дикой Флориде живут два взрослых аллигатора-альбиноса по имени Снежинка и Снежная буря, сообщает foxnews.com. Это не первый случай, когда пара заводит детей-альбиносов.

В видео на Facebook один из работников парка говорит, что они забили еще один год аллигаторов-альбиносов, и что это похоже на чемпионаты подряд.
Два новых детеныша были частью партии из 18 яиц аллигатора, которые были собраны и помещены в инкубатор в апреле, сообщает Click Orlando.

Совладелец и соучредитель Wild Florida Сэм Хаот сказал: «Мы так гордимся нашими родителями-аллигаторами-альбиносами, Снежинкой и Blizzard,
и нашу команду Croc Squad за помощь этим детенышам. Благодаря нашему отряду крокодилов, наблюдающему за этими яйцами, мы надеемся, что эти аллигаторы помогут привлечь больше посетителей, как местных, так и туристов, в свое окружение ».

Новые детеныши аллигаторов еще не выставлены на обозрение посетителям Wild Florida,
но официальные лица парка говорят, что они скоро будут добавлены на обозрение гостей.

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