Аллигаторы-альбиносы рождаются во Флоридском парке второй год

Дикая Флорида объявила, что двое ее взрослых аллигаторов-альбиносов снова родили детей-альбиносов. Этим аллигаторам будет сложно слиться с миром.
Парк аллигаторов во Флориде недавно объявил, что только что вылупились два детеныша аллигаторов и что у них есть одна уникальная особенность: оба малыша были альбиносами. Хотя аллигаторы-альбиносы редки, они не редкость для этого конкретного парка аллигаторов.
Дикая Флорида объявила о новых аллигаторах на Facebook. На видео показано, как двое работников парка держат в руках маленьких животных, причем оба полностью белые.
В дикой Флориде живут два взрослых аллигатора-альбиноса по имени Снежинка и Снежная буря, сообщает foxnews.com. Это не первый случай, когда пара заводит детей-альбиносов.
В видео на Facebook один из работников парка говорит, что они забили еще один год аллигаторов-альбиносов, и что это похоже на чемпионаты подряд.
Два новых детеныша были частью партии из 18 яиц аллигатора, которые были собраны и помещены в инкубатор в апреле, сообщает Click Orlando.
Совладелец и соучредитель Wild Florida Сэм Хаот сказал: «Мы так гордимся нашими родителями-аллигаторами-альбиносами, Снежинкой и Blizzard,
и нашу команду Croc Squad за помощь этим детенышам. Благодаря нашему отряду крокодилов, наблюдающему за этими яйцами, мы надеемся, что эти аллигаторы помогут привлечь больше посетителей, как местных, так и туристов, в свое окружение ».
Новые детеныши аллигаторов еще не выставлены на обозрение посетителям Wild Florida,
но официальные лица парка говорят, что они скоро будут добавлены на обозрение гостей.