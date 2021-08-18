Хак для очистки грязной сковороды: работает на 100%
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Хак для очистки грязной сковороды: работает на 100%

5:01:028/18/2021,Ann W. SchmidtФото: tiktok.com/@ramdeep.osahan
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Пользователь TikTok @ ramdeep.osahan в начале этого года опубликовал видео, демонстрирующее «простой домашний трюк» для очистки внешней поверхности грязной сковороды.

Хак для очистки грязной сковороды


Интернет-персонаж Дэн Шаба даже попробовал этот трюк и был поражен, когда это сработало.

Этот лайфхак покорил Интернет штурмом.

Пользователь TikTok @ ramdeep.osahan в начале этого года опубликовал видео, демонстрирующее «простой домашний трюк» для очистки внешней поверхности грязной сковороды.

Клип, который был опубликован в мае, показывает перевернутую кастрюлю, покрытую пригоревшей грязью до @ramdeep.
Осахан посыпает сковороду солью и пищевой содой, а затем добавляет жидкое мыло для посуды, рассказывает foxnews.com.

Затем он протирает сковороду металлической мочалкой, кладет на нее бумажные полотенца и поливает их небольшим количеством белого уксуса.
@ramdeep.osahanEasy home trick 😳😳 ##foryou ##foryoupage ##diy ##ramdeeposahan

♬ 1,2,3,4 (One, Two, Three, Four) - Fun Elektro Mix - Funbeat




Когда он снимает со сковороды влажные бумажные полотенца, грязь легко стирается со сковороды, оставляя ее яркой и блестящей.

С момента публикации видео было просмотрено более 66,9 миллиона раз.

Реакция десятков тысяч комментаторов была неоднозначной: одни говорили, что взлом не сработал, другие поблагодарили @ ramdeep.osahan за совет.

Взлом привлек еще больше внимания, когда онлайн-личность Дэн Шаба проверил его сам.

Когда Шаба снял бумажное полотенце со своей кастрюли, он казался ошеломленным тем, что смазка сошла.

«Это похоже на 99% идеально», - сказал он о трюке, демонстрируя блестящую сковороду.

Видео Шабы, которое было опубликовано всего через несколько недель после оригинального клипа с @ ramdeep.osahan, по состоянию на утро субботы было просмотрено более 44,8 миллиона раз.
@danshabaFinally a hack that’s actually useful! 😍

♬ original sound - Dan Shaba




Подобно оригинальному клипу, некоторые комментаторы жаловались, что уловка не сработала.

После того, как один из комментаторов сказал, что они пробовали это, но это не удалось, Шаба ответил: «Значит, вы сделали это неправильно, потому что это работает на 100%».
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