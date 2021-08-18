КНизкие мужчины и полные женщины зарабатывают на $1000 долларов меньше в год, чем более высокие и худые люди -исследование

Согласно новому исследованию формы тела и заработной платы, низкие мужчины и полные женщины зарабатывают на 1000 долларов (700 фунтов стерлингов) меньше в год, чем их более высокие и худые коллеги.
Исследователи использовали машинное обучение для изучения тысяч точек данных о людях.
Это включало информацию о сканировании всего тела и сведения об уровне доходов семьи.
Они обнаружили, что более высокие мужчины могут зарабатывать на 1000 долларов (700 фунтов стерлингов) в год больше за квадратный метр.
Что касается женщин, они могли заработать аналогичное увеличение за каждое понижение их ИМТ.
Команда говорит, что это показывает важность точного измерения форм тела.
Это может обеспечить наличие политики для смягчения любых предубеждений и дискриминации.
Согласно новому исследованию формы тела и заработной платы, короткие мужчины и полные женщины зарабатывают на 1000 долларов (700 фунтов стерлингов) меньше в год, чем их более высокие и худые коллеги.
По словам ведущего автора Суйонг Сонга из Университета Айовы, это свидетельствует о давно предполагаемой «надбавке за красоту», которая предполагает, что физическая привлекательность требует более высокой ценности на рынке труда, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи изучили данные 2383 добровольцев, включая сканирование всего тела и информацию об их семейном доходе и поле.
Они обнаружили, что у мужчин, зарабатывающих более 70 000 долларов (50 000 фунтов стерлингов) в год, увеличение роста на сантиметр дает дополнительный годовой доход на 1000 долларов (700 фунтов стерлингов).
Исследователи обнаружили, что для женщин, зарабатывающих одинаковую сумму, каждое снижение ИМТ на единицу стоило дополнительных 1000 долларов (700 фунтов стерлингов) в год в счет их зарплаты.
Авторы говорят, что это показывает важность точного измерения формы тела, когда речь идет о разработке государственной политики по смягчению дискриминации и предвзятости.
«Мне было любопытно, есть ли надбавка за физическую привлекательность в результатах рынка труда», - сказал Сонг PsyPost об идее, лежащей в основе исследования.
Одна из проблем, с которыми сталкивались предыдущие исследования, заключалась в том, что они полагались на измерения тела, о которых сообщали сами, или ошибки в том, как измеряется тело.
«Большинство предыдущих исследований часто определяли внешний вид на основе субъективных мнений, основанных на опросах», - пояснил Сонг.
Он сказал, что ключевой проблемой было также определение формы тела по этим измерениям, поскольку простые ответы, о которых сообщал сам, были слишком простыми.
Чтобы решить эту проблему, команда обратилась к данным, собранным в рамках проекта «Ресурсы наземной антропометрии для гражданского населения Америки и Европы» (CAESAR), который проводился ВВС США с 1998 по 2000 год.
Помимо подробной демографической информации, измерений тела с помощью рулетки и штангенциркуля, он включал 3D-сканирование всего тела.
Это сканирование позволило исследователям ввести данные о 2383 человеке в алгоритм машинного обучения, чтобы идентифицировать физические особенности и находить закономерности.
«Результаты показали, что существует статистически значимая взаимосвязь между внешностью и семейным доходом и что эти ассоциации различаются в зависимости от пола», - сказал Сонг PsyPost.
«В частности, рост мужчины положительно влияет на семейный доход, тогда как ожирение женщины отрицательно сказывается на доходе семьи».
Данные, полученные в ходе исследования машинного обучения, выявили определенные тенденции.
«Увеличение роста на один сантиметр связано с увеличением семейного дохода примерно на 998 долларов для мужчины, который зарабатывает 70 000 долларов среднего семейного дохода», - сообщила команда в статье, опубликованной в PLOS One.
Для женщин снижение ожирения на одну единицу связано с увеличением семейного дохода примерно на 934 доллара для женщины, которая зарабатывает 70 000 долларов семейного дохода ».
«Результаты показывают, что надбавка за физическую привлекательность продолжает существовать, а взаимосвязь между формами тела и семейным доходом неоднородна для мужчин и женщин», - пояснил Сонг.
«Наши результаты также подчеркивают важность правильного измерения формы тела для обеспечения адекватной государственной политики по улучшению здравоохранения и смягчению дискриминации и предвзятости на рынке труда».
Команда предложила повышать осведомленность о существовании этой формы дискриминации на рабочем месте и бороться с ней посредством обучения.
Они также говорят, что следует поощрять механизмы минимизации предвзятости посредством процессов найма и продвижения по службе, включая слепые собеседования, когда менеджер по найму не видит кандидата в процессе собеседования.
Существуют ограничения, поскольку набор данных включает только доход семьи, а не индивидуальный доход, поэтому на неравенство доходов могут влиять другие факторы.
«Это открывает дополнительные каналы, через которые внешний вид может повлиять на семейный доход», - пояснил Сонг.
«В этом исследовании мы выявили комбинированную связь между формами тела и семейным доходом на рынке труда и рынке брака.
«Таким образом, дальнейшие исследования с новым обследованием доходов отдельных лиц будут интересным направлением для будущих исследований».
Результаты были опубликованы в журнале PLOS One .
ОЖИРЕНИЕ: ВЗРОСЛЫЕ С ИМТ БОЛЕЕ 30 РАССМОТРЕНЫ КАК ОЖИРЕНИЕ
Ожирением считается взрослый человек с ИМТ 30 и более.
ИМТ здорового человека, рассчитанный путем деления веса в кг на рост в метрах и снова на рост, составляет от 18,5 до 24,9.
Среди детей ожирение определяется как 95-й процентиль.
Процентили сравнивают молодых людей с другими их сверстниками.
Например, если трехмесячный ребенок находится в 40-м процентиле по весу, это означает, что 40 процентов трехмесячных детей весят столько же или меньше, чем этот ребенок.
Около 58 процентов женщин и 68 процентов мужчин в Великобритании имеют избыточный вес или страдают ожирением.
Это состояние обходится NHS примерно в 6,1 миллиарда фунтов стерлингов из его приблизительного бюджета в 124,7 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.
Это связано с ожирением, повышающим риск возникновения у человека ряда опасных для жизни состояний.
Такие состояния включают диабет 2 типа, который может вызвать заболевание почек, слепоту и даже ампутации конечностей.
Исследования показывают, что по крайней мере одна из шести больничных коек в Великобритании занята больным диабетом.
Ожирение также повышает риск сердечных заболеваний, от которых ежегодно умирает 315 000 человек в Великобритании, что делает его причиной смерти номер один.
Наличие опасного веса также связано с 12 различными видами рака.
Это включает грудь, которой страдает каждая восьмая женщина в какой-то момент их жизни.
Исследования показывают, что среди детей 70% подростков с ожирением имеют высокое кровяное давление или повышенный уровень холестерина, что подвергает их риску сердечных заболеваний.
Дети с ожирением также значительно чаще становятся взрослыми с ожирением.
А если у детей избыточный вес, их ожирение во взрослом возрасте часто бывает более серьезным.
Каждый пятый ребенок в Великобритании начинает школу с избыточным весом или ожирением, а к 10 годам этот показатель увеличивается до каждого третьего.