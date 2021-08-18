Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 августа 2021 в России и мире

7:40:238/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 18 августа 2021 года.

открытка
День географа отмечается 18 августа

• Праздник топора
• День противозачаточных средств (Birth Control Pill Day)
• День смеющихся ангелов
• День географа
• Предпразднство Преображения Господня
• День общего языка
• Международный день вина «Пино-нуар» (International Pinot Noir Day)
• День интуитивной прозорливости (Serendipity Day)
• День памяти священномученика Симона Уфимского
• День памяти преподобномученика Иова Ущельского
• День открытия гелия (Helium Discovery Day)
• День «Никогда не сдавайся» (Never Give Up Day)
• День медицинских работников - Таджикистан
• День посадки деревьев - Пакистан
• День науки (National Science Day) - Таиланд
• День пограничных войск - Казахстан
• День пограничника - Азербайджан
• День военной авиации - Кыргызстан
• День фахиты (National Fajita Day) - США
• День вооружённых сил (North Macedonia`s Army Day) - Северная Македония
• День ветеранов Вьетнама, День Лонгтан (Long Tan Day) - Австралия
• День стартапа (Congressional Startup Day) - США
• Канун Ашура (Ashoora Eve) - Бахрейн
• День Тасуа (Tassoua) - Иран
• День рождения Вирджинии Дэйр (Virginia Dare`s Birthday) - США
• День пирога с мороженным (National Ice Cream Pie Day) - США
• День каталога для заказа по почте (Mail Order Catalog Day) - США
• День плохих стихов (Bad Poetry Day) - США
• День супружеских пар (National Couples Day) - США
• День поста и духовных практик «Павитропана Экадаши» (Pavitropana Ekadashi) - Индия
• День медицинского дозиметриста (National Medical Dosimetrist Day) - США
• Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия, Марии
• Евстигней Житник (День прозевал - урожай потерял)

Важные даты

1682 на престол Царства Русского вступил Пётр I.
1693 близ Архангельска, на острове Соломбала, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи.
1782 в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
1787 в Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация – 400 строителей принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова.
1845 учреждено Русское географическое общество.
1868 в солнечном спектре обнаружен новый элемент - гелий
1877 открыт спутник Марса - Фобос
1900 русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».
1902 знаменитый побег 9 агентов газеты «Искра» (Н. Э. Бауман, Литвинов, Пятницкий, Гальперин и др.) и 1 эсера из Лукьяновской тюрьмы.
1976 советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.
1984 в Москве открылись соревнования Дружба-84.
2009 сухогруз «Арктик Си», захваченный пиратами в Балтийском море в конце июля, освобожден ВМФ РФ.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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