Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:558/18/2021Фото: Flikr
0

Сегодня нельзя было ест пшеничный хлеб. иметь дела с деньгами, оставлять малышей в комнате одних. Не разрешалось выходить в полночь на улицу.

храм
Успенский пост - сегодня сухоядение

Православные праздники 18 августа

Успенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского

Народные праздники

Евстигней Житник

По народному календарю в эту дату чтут память мученика Евсигния Антиохийского.

На Руси в этот день люди совершали обряды, чтобы задобрить землю и в нее не вселилась злая сила. Девушки устраивали сбор «житной матки». Они шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебельки с наибольшим количеством колосков. Их хранили в доме рядом с иконами. Считалось, что они могли помочь три раза, после чего сила уходила из них. Благоприятной приметой считалось найти злак с двенадцатью колосками.

В этот день по погоде определяют, каким будет декабрь.

Приметы


  • Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды.
  • Если дождевые земляные черви выползают наружу – ждите ненастья, дождя.
  • Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.
  • Облака стали цепляться за лес – иди за грибами.
  • Овцы и козы ворочают и встряхивают головами, так что слышно хлопанье ушей – к ненастной погоде.

Источник: my-calend

Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Выстрел в 6:37 утра: подробности смерти мэра Кривого Рога
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
7 погибли сразу: ополченец расстрелял своих в ДНР
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:55 8/18/2021
Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 августа 2021 в России и мире
7:40:23 8/18/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 августа 2021 в России и мире
День Ашура-2021: мир вашему дому - поздравления для мусульман 18 августа
7:24:57 8/18/2021
День Ашура-2021: мир вашему дому - поздравления для мусульман 18 августа
КНизкие мужчины и полные женщины зарабатывают на $1000 долларов меньше в год, чем более высокие и худые люди -исследование
6:31:33 8/18/2021
КНизкие мужчины и полные женщины зарабатывают на $1000 долларов меньше в год, чем более высокие и худые люди -исследование
БердскКакую погоду принесет в Бердск на Житника 18 августа юго-западный ветер
6:30:58 8/18/2021
Какую погоду принесет в Бердск на Житника 18 августа юго-западный ветер
Необычные открытки на День географа 18 августа и слова восхищения людям мира
6:06:46 8/18/2021
Необычные открытки на День географа 18 августа и слова восхищения людям мира
Северное сияние освещает небо
6:01:29 8/18/2021
Северное сияние освещает небо
Магнитная буря 18 августа 2021 года: какие геоудары ожидают метеопатов в течение суток
5:45:17 8/18/2021
Магнитная буря 18 августа 2021 года: какие геоудары ожидают метеопатов в течение суток
Аллигаторы-альбиносы рождаются во Флоридском парке второй год
5:31:35 8/18/2021
Аллигаторы-альбиносы рождаются во Флоридском парке второй год
Хак для очистки грязной сковороды: работает на 100%
5:01:02 8/18/2021
Хак для очистки грязной сковороды: работает на 100%