Какой сегодня церковный праздник 18 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 августаУспенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского
Народные праздники
Евстигней Житник
По народному календарю в эту дату чтут память мученика Евсигния Антиохийского.
На Руси в этот день люди совершали обряды, чтобы задобрить землю и в нее не вселилась злая сила. Девушки устраивали сбор «житной матки». Они шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебельки с наибольшим количеством колосков. Их хранили в доме рядом с иконами. Считалось, что они могли помочь три раза, после чего сила уходила из них. Благоприятной приметой считалось найти злак с двенадцатью колосками.
В этот день по погоде определяют, каким будет декабрь.
Приметы
- Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды.
- Если дождевые земляные черви выползают наружу – ждите ненастья, дождя.
- Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.
- Облака стали цепляться за лес – иди за грибами.
- Овцы и козы ворочают и встряхивают головами, так что слышно хлопанье ушей – к ненастной погоде.
Источник: my-calend