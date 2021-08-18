До коммунальщиков дозвониться жителям Бердска станет проще: КБУ открывает колл-центр
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До коммунальщиков дозвониться жителям Бердска станет проще: КБУ открывает колл-центр

1:13:148/18/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Предполагается, что три оператора в постоянном режиме будут отвечать на звонки горожан.

КБУ стремится к новым взаимоотношениям с абонентами

Жители Бердска нередко жалуются на невозможность дозвониться до муниципального Комбината бытовых услуг, когда есть вопросы по начислению платы за коммуналку, с другими проблемами. Новый директор КБУ согласен с бердчанами, поэтому нашли выход из ситуации.

- На этой неделе мы начинаем апробировать свой колл-центр. Мы закупили оборудование. Нашли на это деньги вне бюджета. Сейчас начнут работать три человека, которые будут отвечать на звонки — работать с населением, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель предприятия Анатолий Пронюшкин.

Он полагает, что доступность для населения — это очень важный вопрос в деятельности Комбината. «И он будет решен», констатирует Пронюшкин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", КБУ внедрил новую систему сбора с населения оплаты коммунальных услуг.

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