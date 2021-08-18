До коммунальщиков дозвониться жителям Бердска станет проще: КБУ открывает колл-центр

Жители Бердска нередко жалуются на невозможность дозвониться до муниципального Комбината бытовых услуг, когда есть вопросы по начислению платы за коммуналку, с другими проблемами. Новый директор КБУ согласен с бердчанами, поэтому нашли выход из ситуации.
- На этой неделе мы начинаем апробировать свой колл-центр. Мы закупили оборудование. Нашли на это деньги вне бюджета. Сейчас начнут работать три человека, которые будут отвечать на звонки — работать с населением, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель предприятия Анатолий Пронюшкин.
Он полагает, что доступность для населения — это очень важный вопрос в деятельности Комбината. «И он будет решен», констатирует Пронюшкин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", КБУ внедрил новую систему сбора с населения оплаты коммунальных услуг.