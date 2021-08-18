Через три дня Голубая Луна осветит в Полнолуние 22 августа: волшебство ночи уже начинается – как испить свет великой луны
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Через три дня Голубая Луна осветит в Полнолуние 22 августа: волшебство ночи уже начинается – как испить свет великой луны

8:20:258/18/2021Фото: pixabay
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От каждого это полнолуние потребует повышенной ответственности. Во время выражения своих мыслей и очень важно правильно подбирать слова, взвешивать их последствия.

полнолуние, медитация
В полнолуние очень хорошо медитировать

Последнее летнее полнолуние, которое случится 22 августа 2021 года в созвездии Водолея обещает стать одним из самых лучших за сезон. Второй раз Луна расположится в одном и том же знаке зодиака, из за чего полнолуние называют Голубой Луной. В 15:02 состоится пик полнолуния. День недели - воскресенье.

Когда луна достигает 100% освещенности, это всегда сопутствует активации всех энергетических жизненных процессов, которые происходят с нами. На очень высокий уровень выходит работа интуиции и подсознания, особенно переполнены идеями будут творческие люди.

От каждого это полнолуние потребует повышенной ответственности. Во время выражения своих мыслей и очень важно правильно подбирать слова, взвешивать их последствия. Точно также нужно будет научиться отличать истину от неправды. В целом влияние голубого полнолуния сильнейшим образом отразится на тех наших сферах жизни, которые касаются финансов и любви.

Если соблюдать рекомендации астрологов на этот день, то можно привлечь в свою жизнь удачу и зарядиться положительной энергией на весь предстоящий месяц.

Что можно делать в Полнолуние 22 августа?

Хорошо в такой день составлять карту желаний, визуализировать их, размышлять о своих приоритетах. Очень благоприятно в это полнолуние начинать поездки: на отдых или в командировку. Можно запланировать переезд в другой город или даже другую страну.

Очень хорошо в этот день знакомиться с людьми, поскольку, как мы уже сказали, ваша интуиция будет на высоте и вы сможете сразу определять намерения того, с кем вы знакомитесь.

Всем рекомендуется в этот день закончить с разногласиями в отношениях с родными и любимыми людьми. День будет способствовать усилению взаимопонимания и укреплению любых отношений, в том числе с представителями старшего поколения.

Если человек одинок, то именно в этот день нужно предпринять решительные действия для поиска своей второй половины. Семейным парам нужно приложить все усилия для укрепления отношений.

Что нельзя делать в Полнолуние 22 августа?

Если вы относите себя к очень эмоциональным и чувствительным людям, то этот день показаться очень непростым, поскольку вы постоянно будете испытывать испытывать стресс и переживать. В этот день строго запрещается ссориться, провоцировать конфликты, устраивать скандалы и заниматься выяснением отношений.

Рекомендуется не посещать места, где собирается очень много людей.

Не рекомендуется в этот день перегружать свой организм излишней пищей и алкоголем, очень хорошо устраивать разгрузочный день и оздоравливаться.

Не рекомендуется в полнолуние проводить хирургические операции и посещать косметолога и стоматолога, остригать волосы или ногти.

Нельзя оставлять незакрытыми долги и невыполненными обещания.

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