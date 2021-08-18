Renault врезался в столб после столкновения с "Нивой" на перекрестке в Бердске

Около 17.00 в среду в Бердске произошло ДТП на перекрестке. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, на пересечении улиц К. Маркса и Суворова столкнулись автомобили.
По предварительным данным, "Рено" совершил столкновение с "Нивой", после чего иномарка отлетела на бетонный столб - опору уличного освещения.
Авария случилась 18 августа прямо на пешеходном переходе. По информации на данный момент, пострадавших в ДТП нет.
Но движение в месте аварии существенно затруднено, поскольку "Нива" стоит поперек дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.