Renault врезался в столб после столкновения с "Нивой" на перекрестке в Бердске
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Renault врезался в столб после столкновения с "Нивой" на перекрестке в Бердске

5:57:088/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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ДТП произошло на пешеходном переходе у пересечения улиц К. Маркса и Суворова. Движение затруднено - ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.

На месте ДТП в Бердске

Около 17.00 в среду в Бердске произошло ДТП на перекрестке. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, на пересечении улиц К. Маркса и Суворова столкнулись автомобили.

По предварительным данным, "Рено" совершил столкновение с "Нивой", после чего иномарка отлетела на бетонный столб - опору уличного освещения.

Авария случилась 18 августа прямо на пешеходном переходе. По информации на данный момент, пострадавших в ДТП нет.

Но движение в месте аварии существенно затруднено, поскольку "Нива" стоит поперек дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.



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