Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт

10:20:468/18/2021Фото: YouTube
0

Помимо того. что эти помидоры выглядят невероятно нарядно на столе, они обладают удивительным и неповторимым вкусом. Готовить такие закрутки не сложно - попробуйте!

помидоры
Банки выглядят необычно, а вкус - непередаваемый

Данная зимняя заготовка не особо отличается по способу приготовления остальных зимних заготовок помидоров на зиму, однако ингредиенты нужно выдерживать очень точно, поскольку именно они придают вкус маринаду и готовым помидоркам.

Мы предлагаем вам готовить такие помидорки в литровых баночках, поскольку они очень удобны в использовании. На обычную стандартную семью как правило уходит как раз содержимое одной баночки. Их не придётся потом хранить в холодильнике до следующего ужина, а поскольку у них очень необычный вкус, то съедаются они разом за один приём. Рассол от таких помидоров тоже получается очень вкусным.

На одну литровую банку вам понадобится около 600 г некрупных помидоров, 4-6 крупных зубчиков чеснока, 5-6 горошин черного перца, 1 горошина душистого перца, одна гвоздика, острый жгучий перец можно добавлять, можно не добавлять, ориентируйтесь по своему вкусу. Для маринада нам потребуется пол-литра воды, полторы столовых ложки сахара, половина столовой ложки соли, 2 чайных ложки уксуса 9%.

Помидоры нужно тщательно помыть, у плодоножки можно несколько раз наколоть зубочисткой, чтобы рассол лучше попадал внутрь. Если вы будете использовать трёхлитровые банки, то можно выбирать помидоры покрупнее. Какими бы ни были размером ваши помидоры, постарайтесь перед готовкой оценить толщину их шкурки. Если вам кажется, что шкурка довольно плотная и толстая, то нужно будет делать 2-3 заливки кипятком.

Приступаем к приготовлению чеснока. Его нельзя выдавливать через пресс, можно только натереть на мелком полотне тёрки, чтобы получились длинненькие волокна. Именно поэтому мы рекомендуем выбирать вам самые крупные зубчики чеснока, чтобы "хлопья снега" были длинными. Банки для помидор нужно простерилизовать тем способом, которым вам удобно. Можно стерилизовать кипятком, паром или прокалить их в духовке. Металлические крышки для закатывания нужно прокипятить 10 минут.

На дно каждый из банок нужно положить перец и гвоздику. Затем укладываем помидоры. Постарайтесь не оставлять больших промежутков, но и слишком трамбовать овощи тоже не нужно, чтобы они не лопнули. Не забудьте о том, что в банку нужно будет добавить ещё и чеснок, а потому не накладывайте помидоры до самого горлышка.

Вскипятите воду и залейте кипящей водой томаты в банке. Прикройте банки крышками и оставьте на 15 минут, чтобы помидоры хорошо продлились. Если кожица у томатов тонкая, то потребуется еще одна заливка, если кожица толстая, сделайте ещё две заливки. После того, как помидоры отстоят последний раз, залитые кипятком, сварите маринад.

Для этого чистую воду вскипятить вместе с солью и сахаром, затем добавьте рассчитанное количество уксуса и сразу же выключайте маринад. После того как вы слили последнюю воду из помидоров, добавляем туда натертый чеснок и сверху сразу заливаем кипящим маринадом. Банки сразу закатываем крышками, переворачиваем и укрываем теплым покрывалом, чтобы они медленно остывали.

«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
дачарецептпомидорыпомидоры в снегу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попробуете приготовить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
10:20:46 8/18/2021
Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
10:06:26 8/18/2021
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
БердскГубернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием
9:49:04 8/18/2021
Губернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием
Подробности гибели фельдшера и водителя "скорой": Ехали из ковидного госпиталя и врезались в КАмАЗ. Смотрите видео
9:31:06 8/18/2021
Подробности гибели фельдшера и водителя "скорой": Ехали из ковидного госпиталя и врезались в КАмАЗ. Смотрите видео
3 адских дня в конце августа: Мощная магнитная буря начнется в последних числах месяца
9:20:44 8/18/2021
3 адских дня в конце августа: Мощная магнитная буря начнется в последних числах месяца
Булыжником разбил лицо 10-летней девочки мальчишка: Играли на детской площадке в Новосибирске
9:11:33 8/18/2021
Булыжником разбил лицо 10-летней девочки мальчишка: Играли на детской площадке в Новосибирске
Как влияет вакцина от коронавируса на беременность и плод, рассказали в Минздраве
8:59:31 8/18/2021
Как влияет вакцина от коронавируса на беременность и плод, рассказали в Минздраве
Подробности трагедии: Мать выбросила в мусорку рожденного в туалете сына
8:45:19 8/18/2021
Подробности трагедии: Мать выбросила в мусорку рожденного в туалете сына
С прививкой "Спутником V" российским туристам разрешат отдыхать на курортах Таиланда
8:25:48 8/18/2021
С прививкой "Спутником V" российским туристам разрешат отдыхать на курортах Таиланда
Через три дня Голубая Луна осветит в Полнолуние 22 августа: волшебство ночи уже начинается – как испить свет великой луны
8:20:25 8/18/2021
Через три дня Голубая Луна осветит в Полнолуние 22 августа: волшебство ночи уже начинается – как испить свет великой луны