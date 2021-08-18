Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт

Данная зимняя заготовка не особо отличается по способу приготовления остальных зимних заготовок помидоров на зиму, однако ингредиенты нужно выдерживать очень точно, поскольку именно они придают вкус маринаду и готовым помидоркам.
Мы предлагаем вам готовить такие помидорки в литровых баночках, поскольку они очень удобны в использовании. На обычную стандартную семью как правило уходит как раз содержимое одной баночки. Их не придётся потом хранить в холодильнике до следующего ужина, а поскольку у них очень необычный вкус, то съедаются они разом за один приём. Рассол от таких помидоров тоже получается очень вкусным.
На одну литровую банку вам понадобится около 600 г некрупных помидоров, 4-6 крупных зубчиков чеснока, 5-6 горошин черного перца, 1 горошина душистого перца, одна гвоздика, острый жгучий перец можно добавлять, можно не добавлять, ориентируйтесь по своему вкусу. Для маринада нам потребуется пол-литра воды, полторы столовых ложки сахара, половина столовой ложки соли, 2 чайных ложки уксуса 9%.
Помидоры нужно тщательно помыть, у плодоножки можно несколько раз наколоть зубочисткой, чтобы рассол лучше попадал внутрь. Если вы будете использовать трёхлитровые банки, то можно выбирать помидоры покрупнее. Какими бы ни были размером ваши помидоры, постарайтесь перед готовкой оценить толщину их шкурки. Если вам кажется, что шкурка довольно плотная и толстая, то нужно будет делать 2-3 заливки кипятком.
Приступаем к приготовлению чеснока. Его нельзя выдавливать через пресс, можно только натереть на мелком полотне тёрки, чтобы получились длинненькие волокна. Именно поэтому мы рекомендуем выбирать вам самые крупные зубчики чеснока, чтобы "хлопья снега" были длинными. Банки для помидор нужно простерилизовать тем способом, которым вам удобно. Можно стерилизовать кипятком, паром или прокалить их в духовке. Металлические крышки для закатывания нужно прокипятить 10 минут.
На дно каждый из банок нужно положить перец и гвоздику. Затем укладываем помидоры. Постарайтесь не оставлять больших промежутков, но и слишком трамбовать овощи тоже не нужно, чтобы они не лопнули. Не забудьте о том, что в банку нужно будет добавить ещё и чеснок, а потому не накладывайте помидоры до самого горлышка.
Вскипятите воду и залейте кипящей водой томаты в банке. Прикройте банки крышками и оставьте на 15 минут, чтобы помидоры хорошо продлились. Если кожица у томатов тонкая, то потребуется еще одна заливка, если кожица толстая, сделайте ещё две заливки. После того, как помидоры отстоят последний раз, залитые кипятком, сварите маринад.
Для этого чистую воду вскипятить вместе с солью и сахаром, затем добавьте рассчитанное количество уксуса и сразу же выключайте маринад. После того как вы слили последнюю воду из помидоров, добавляем туда натертый чеснок и сверху сразу заливаем кипящим маринадом. Банки сразу закатываем крышками, переворачиваем и укрываем теплым покрывалом, чтобы они медленно остывали.