С днем рождения тельняшки полосатые поздравления для каждого моряка и не только: Прикольные открытки для смс
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С днем рождения тельняшки полосатые поздравления для каждого моряка и не только: Прикольные открытки для смс

7:11:598/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День рождения русской тельняшки традиционно отмечают в России 19 августа. Эта часть обмундирования военных многих подразделений армии и флота получила широкое распространение в середине 19 века.

День рождения русской тельняшки

Сегодня вся Россия праздник отмечает,
Тельняшку с днём рожденья поздравляем,
Она удобна, лучше, чем рубашка,
Наша давняя двухцветная тельняшка.
Всем россиян мы поздравляем от души,
Желаем радости, добра, удачи,
Все праздники на свете хороши,
И день тельняшки отметим мы от всей души.

День рождения русской тельняшки

Сегодня вся Россия отмечает тельняшки день,
Поздравления посылают все, кому не лень,
Атрибут одежды популярен всегда,
Носить тельняшку не надоедает никогда.
В день тельняшки поздравления примите,
В счастье и достатке всегда живите,
Всех благ желаем вам, радости, добра,
Пусть солнышко удачи светит вам всегда.

День рождения русской тельняшки

Ввёл в моду тельняшку Александр второй,
И до сих пор мы носим её с тобой,
Одежда так удобна и красива,
Наши прадеды тельняшки носили.
С праздником русской тельняшки поздравляем,
Во всём удачи вам искренне желаем,
Пусть без оглядки бежит от вас беда,
Пускай везёт вам во всём, всегда.

***

Тельняшка – символ мужества и силы,
Деды, прадеды её носили,
Незаменимые две полоски,
Выглядят нарядно, броско.
Российскую тельняшку мы уважаем,
И в праздник в её честь отмечаем,
Желаем всем огромного счастья,
Пусть минуют вас все ненастья.

Источник: pozdravik.ru

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