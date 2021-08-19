С днем рождения тельняшки полосатые поздравления для каждого моряка и не только: Прикольные открытки для смс

Сегодня вся Россия праздник отмечает,
Тельняшку с днём рожденья поздравляем,
Она удобна, лучше, чем рубашка,
Наша давняя двухцветная тельняшка.
Всем россиян мы поздравляем от души,
Желаем радости, добра, удачи,
Все праздники на свете хороши,
И день тельняшки отметим мы от всей души.
Сегодня вся Россия отмечает тельняшки день,
Поздравления посылают все, кому не лень,
Атрибут одежды популярен всегда,
Носить тельняшку не надоедает никогда.
В день тельняшки поздравления примите,
В счастье и достатке всегда живите,
Всех благ желаем вам, радости, добра,
Пусть солнышко удачи светит вам всегда.
Ввёл в моду тельняшку Александр второй,
И до сих пор мы носим её с тобой,
Одежда так удобна и красива,
Наши прадеды тельняшки носили.
С праздником русской тельняшки поздравляем,
Во всём удачи вам искренне желаем,
Пусть без оглядки бежит от вас беда,
Пускай везёт вам во всём, всегда.
***
Тельняшка – символ мужества и силы,
Деды, прадеды её носили,
Незаменимые две полоски,
Выглядят нарядно, броско.
Российскую тельняшку мы уважаем,
И в праздник в её честь отмечаем,
Желаем всем огромного счастья,
Пусть минуют вас все ненастья.
Источник: pozdravik.ru