Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске

10:12:048/19/2021Фото: Pixabay
0

Превышение водителем допустимой скорости, несоблюдение правил безопасности на дороге привели к смертельному случаю. 25-летняя девушка скончалась от травмы головы после того, как ее сбила машина.

Суд признал виновным водителя сбившего насмерть 25-летнюю девушку

В Новосибирске 19 августа прошло заседание суда по делу о наезде на девушку в октябре 2020 года, после чего она погибла. Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 63-летнего Андрея Шопена, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что вечером 12 октября 2020 года Андрей Шопен, находясь за рулем автомобиля «Тойота Приус», ехал по проезжей территории торгово-развлекательного комплекса «Сибирский Молл», в направлении от улицы Кулагина к улице Фрунзе.

- В пути следования мужчина, нарушая требования Правил дорожного движения, запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости» и дорожных знаков особых предписаний «Пешеходный переход», избрал скорость, не менее 30 км/ч, превышающую установленные ограничения на данном участке проезжей части – 20 км/ч, без учета дорожных условий (темное время суток, осадки в виде дождя, мокрое асфальтовое, дорожное покрытие, искусственное освещение проезжей части) и интенсивности дорожного движения (нерегулируемый пешеходный переход), - сообщили в прокуратуре.

Подсудимый не смог вовремя затормозить из-за того, что не успел снизить скорость. Перед пешеходным переходом водитель не сделал остановку и продолжил движение, не уступив дорогу пешеходу. Возле административного здания №238 по улице Фрунзе владелец машины наехал на 25-летнюю девушку, которая умерла от тупой травмы головы в результате ДТП.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя, приговорил Шопена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в  прокуратуре Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин сбил на "зебре" 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Кожемякин остается в должности замдиректора физматшколы НГУ.

«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
14-летняя дочь мужа Макеевой подала на артистку в суд
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Путин уволил Васильеву: стали известны важные детали
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убийство мэра Кривого Рога: что обнаружили на теле
Что выяснилось о пилоте разбившегося в Кубинке Ил-112В
Подросток убил всю свою семью в РФ: вердикт суда
Большая потеря для РФ: умер Андрей Юрасов
Крушение самолета в Подмосковье: выживших нет
Остались двое маленьких детей: в Москве убили 32-летнюю девушку
Лавров впервые сделал громкое заявление о талибах после захвата
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
приговорсбил девушкуаварияпрокуратура Новосибирской областиАндрей Шопен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наказан заслуженно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске
10:12:04 8/19/2021
Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась. Но вину не признала
9:44:42 8/19/2021
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась. Но вину не признала
Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
9:27:35 8/19/2021
Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
9:24:52 8/19/2021
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
9:20:29 8/19/2021
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
9:08:27 8/19/2021
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
9:04:54 8/19/2021
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
8:51:07 8/19/2021
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
8:39:47 8/19/2021
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
8:24:31 8/19/2021
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть