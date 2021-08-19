Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске

В Новосибирске 19 августа прошло заседание суда по делу о наезде на девушку в октябре 2020 года, после чего она погибла. Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 63-летнего Андрея Шопена, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В суде установлено, что вечером 12 октября 2020 года Андрей Шопен, находясь за рулем автомобиля «Тойота Приус», ехал по проезжей территории торгово-развлекательного комплекса «Сибирский Молл», в направлении от улицы Кулагина к улице Фрунзе.
- В пути следования мужчина, нарушая требования Правил дорожного движения, запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости» и дорожных знаков особых предписаний «Пешеходный переход», избрал скорость, не менее 30 км/ч, превышающую установленные ограничения на данном участке проезжей части – 20 км/ч, без учета дорожных условий (темное время суток, осадки в виде дождя, мокрое асфальтовое, дорожное покрытие, искусственное освещение проезжей части) и интенсивности дорожного движения (нерегулируемый пешеходный переход), - сообщили в прокуратуре.
Подсудимый не смог вовремя затормозить из-за того, что не успел снизить скорость. Перед пешеходным переходом водитель не сделал остановку и продолжил движение, не уступив дорогу пешеходу. Возле административного здания №238 по улице Фрунзе владелец машины наехал на 25-летнюю девушку, которая умерла от тупой травмы головы в результате ДТП.
- Суд согласился с позицией государственного обвинителя, приговорил Шопена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин сбил на "зебре" 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Кожемякин остается в должности замдиректора физматшколы НГУ.