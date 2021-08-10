Что стало с Дмитрием Кожемякиным, который задавил насмерть 5-летнего мальчика на Audi Q7 в Академгородке

Что сейчас происходит с Дмитрием Кожемякиным, сбившим ребенка на пешеходном переходе в Академгородке.
Напомним, что трагедия произошла 9 июля. Водитель 56 лет, следуя на автомобиле Audi Q7, при повороте у дома №32 по улице Терешковой, в зоне регулируемого пешеходного перехода насмерть сбил 5-летнего ребенка, который переезжал проезжую часть на самокате. Рядом с ним шла его мать. Как сообщали очевидцы события, мать во время наезда тут же кинулась к ребенку и начала его доставать из-под колес автомобиля, но было поздно. Родительница издала истошные крики от душераздирающей боли. Железнодорожный районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета на определенные действия, а именно - на управление автомобилем или иным видом транспорта.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 10 августа, Дмитрий Кожемякин находится на свободе. Редакция совершила звонок в школу при НГУ и получила ответ, что Дмитрий продолжает там трудиться в качестве заместителя директора по развитию.
-Да, работает, но сейчас он в отпуске,- подтвердили информацию в приемной по телефону.
Прокуратура Новосибирской области заверила нашу редакцию, что может ходатайствовать об избрании иной меры пресечения виновному, когда суд вынесет еще одно решение.
Отметим, что Дмитрий Павлович является кандидатом экономических наук. До сих пор неясно почему он пропустил на пешеходном переходе дочь молодой матери, а во время движения ребенка на самокате совершил на него наезд. Ранее Дмитрий Кожемякин около двух лет возглавлял КБУ Бердска. В 2011-м году он потерпел увольнение от тогдашнего мэра Ильи Потапова по 278-й статье ТК РФ. Кожемякин судился за восстановление в должности, но безуспешно. На него уже заводили уголовное дело.