"Иногда мне хотелось выйти в окно": Мать выброшенного сумасшедшей новорожденного Володи рассказала, какой ад пережила в роддоме
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"Иногда мне хотелось выйти в окно": Мать выброшенного сумасшедшей новорожденного Володи рассказала, какой ад пережила в роддоме

12:49:278/20/2021,Дарья КостинаФото: pixabay.com
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С семьей женщины работают психологи.

Новорожденный погиб после того, как его выбросили из окна больницы

Недавно «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал про трагедию в Стерлитамаке: 16 августа в родильном отделении клинической больницы № 1 двум роженицам сделали кесарево сечение и перевели в общую постоперационную палату. Вечером, когда детей принесли на кормление, одна из женщин внезапно встала и выбросила новорожденного ребенка соседки в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался. Тогда выяснилось, что совершившая преступление находится на учете в психоневрологическом диспансере, ее задержали и отправили в СИЗО.

Позже мать младенца, погибшего от травм после падения на землю с высоты третьего этажа, в соцсетях опубликовала обращение к убийце своего ребенка. Она сообщила, что простила женщину, убившую ее новорожденного сына.

- Я очень переживала как пройдёт операция, я знала что я рискую, так как у меня слабые сосуды и непереносимость наркоза. И в общем то, как и думала мне было очень плохо и я практически была на грани. Я очень благодарна врачам, они всё сделали хорошо. И я, и ребёночек были здоровы. А дальше нас перевели в реанимацию. Там со мной лежали ещё 3 женщины с детьми. Я так счастлива была, звонила по ватсапу и показывала мужу и детям нашего малыша. Старшие детки ещё в животике начали называть малыша Володей. Они очень обрадовались. А дальше по истечению трагических обстоятельств мы потеряли малыша. За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении, мы прожили все, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще… Иногда мне хотелось выйти в окно. А потом мы поняли, что за такой короткий период наш сын научил нас ценить и любить еще больше, — написала Виктория Иванова.

Также она отметила, что благодарна врачам за все, что они сделали для нее и ее семьи. Как рассказала сама женщина, они с мужем успели дать малышу имя и сделать первое и единственное фото своего новорождённого сына Владимира.

— Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем. Потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить. Я так счастлива, что успела сделать одну его фотографию на память. Сегодня мы простились с нашим ребёночком. А ещё у нас сегодня годовщина свадьбы. Я всё равно Мама троих детей. Просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего Володи, — написала Виктория Иванова.

Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с Викторией, однако женщина пояснила: «Ей больше сказать нечего».

- Всё что я хотела сказать людям, я уже написала. Мне больше нечего добавить, — ответила Виктория 20 августа.

Как стало известно, в отношении 29-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила, что с семьей погибшего ребенка работают психологи. Кроме того, в региональном Минздраве сообщили, что женщина была выписана в удовлетворительном состоянии: врачи сочли, что та не несет опасности для окружающих.

Между тем, Юрист Василий Воробьев рассказал, что, скорее всего, подозреваемую в убийстве чужого ребенка женщину отправят на прохождение медицинской судебно-психиатрической экспертизы.

— По итогам экспертизы будет сделан вывод о ее вменяемости. В случае если роженица будет признана невменяемой, тогда она будет освобождена от уголовной ответственности. Ее просто отправят на принудительное лечение – и все,— объяснил эксперт.

Юрист добавил, что для принятия окончательного решения суд будет рассматривать все обстоятельства, в том числе и смягчающие. В частности, в этой категории — наличие у подозреваемой малолетнего ребенка.

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