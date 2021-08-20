"Спасибо, дорогой Владимир": Начался прощальный визит Меркель в Москву
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"Спасибо, дорогой Владимир": Начался прощальный визит Меркель в Москву

6:56:128/20/2021Фото: Кремлин.ру
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Канцлер Германии обращается к президенту России Владимиру Путину на "ты". Она отметила, что в повестке есть тема гражданского общества и некоммерческих организаций.

Встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

В Большом Кремлёвском дворце в эти минуты проходит встреча президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом. Как сообщили в Кремле, сначала пройдут российско-германские переговоры в узком составе.

Путин поприветствовал Меркель:

"Мы очень рады приветствовать вас в Кремле. Мы с Вами встречались, по-моему, более, чем год назад, на конференции по Ливии, которая была организована по Вашей инициативе в Берлине. Кстати сказать, благодаря этой работе многое удалось сделать на этом направлении. Мы об этом ещё поговорим".

Российский лидер отметил, что Германия остаётся одним из основных партнёров РФ и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря Меркель, которая находится на посту канцлера 16 лет.

"В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнёр после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьёзный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода. У нас работают все механизмы – различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся на телефонном контакте", - подчеркнул Путин.

В ответном слове Ангела Меркель подтвердила, что это ее прощальный визит.

"Большое спасибо, господин президент, дорогой Владимир. Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит, у нас есть о чём поговорить. Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - ответила Меркель.

Она напомнила о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 80 лет. Именно в память об этом она возложила венок к Могиле неизвестного солдата.

По словам канцлера, у нее есть, о чем поговорить с российским коллегой:

"Конечно же, Афганистан, наши торговые отношения, наше сотрудничество, ты упомянул Год Германии в России, который проводится в настоящий момент. Конечно, мы будем говорить и по вопросам гражданского общества, о некоммерческих организациях. Значит, у нас есть, чем заполнить наше время, я очень благодарна, что мне была предоставлена эта возможность".

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