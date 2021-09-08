Новосибирские школьники уходят на дистанционное обучение
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Новосибирские школьники уходят на дистанционное обучение

3:25:549/8/2021Фото: Pixabay
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Правда только в дни выборов, 17 и 18 сентября.

Дни выборов уже на следующей неделе

Региональные власти рекомендуют освободить от учебы школьников в дни голосования - 17 и 18 сентября. Однако окончательное решение о форме обучения принимает только учебное заведение, напоминает Министерство образования.

Таким образом, школы Советского района в дни выборов приняли решение учить детей дистанционно.

Работать в очном режиме в пятницу и субботу будет только школа № 162 - в учебном заведении есть возможность разделить потоки учеников и избирателей.

А ученикам 119 школы повезло больше всех: их полностью освободили от учебы в день выборов.

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