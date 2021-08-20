"В тюрьме камера больше": Инвалиду-колясочнику с женой дали жилье площадью 6 кв. метров
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"В тюрьме камера больше": Инвалиду-колясочнику с женой дали жилье площадью 6 кв. метров

8:47:128/20/2021Фото: Pixabay
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Дом, в котором сейчас живет семья, находится в аварийном состоянии — в нем нет канализации и туалета, про пандус и говорить нечего. И власти предложили другое жилье.

В Кемерово инвалида-колясочника собрались заселить в маленькую комнатушку

Житель Кемерова Александр Бородулин в возрасте 69 лет имеет инвалидность и проживает с 71-летней женой в отвратительных условиях. Дом, в котором живет семья, находится в аварийном состоянии — в нем нет канализации и туалета, про пандус и говорить нечего.

Передвигающемуся на коляске человеку и его супруге предложили занять квартиру в 6 квадратных метров. В СК организовали проверку по факту проживания инвалида в несоответствующих условиях, к расследованию приступили и в городской администрации и в прокуратуре.

- Звонили из жилищно-коммунального хозяйства. Мне предложили квартиру 6 „квадратов“ на нас двоих с женой. Это издевательство! Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. У Навального в тюрьме камера больше! Зачем смеяться-то? — рассказал Бородулин.

Юрист заявил, что пара должна получить жилье площадью не менее 28 квадратных метров.

- Минимальная норма предоставляемого жилья — 14 кв. метров на одного человека. 6 квадратов — это комнатка в общежитии, с общим туалетом и одной душевой. Там нет условий для инвалидов, — объяснил специалист.

Жилье для семейной пары должны предоставить из маневренного фонда, на данную временную квартиру заключается договор аренды на год с администрацией, затем он пролонгируется.

Бородулин отказался от предложенных ему 6 квадратов, сообщает "Сибдепо".

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