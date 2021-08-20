Запрет на ватные палочки и упаковку для яиц в России хочет ввести Минприроды

Минпромторгу поступило предложение от Министерства природы о том, что необходимо запретить к производству и продаже несколько видов одноразовой продукции.
Об этом стало известно от Александра Козлова, возглавляющего Минприроды. По его словам, продукцию, которую сложно или невозможно переработать, нужно исключить из использования на территории России.
В ведомстве составили перечень, в который входят 28 наименований, предложенных к запрету. Среди них ватные палочки, пластиковые трубочки и посуда, цветные бутылки ПЭТ, упаковка для яиц, коробки и пачки для табака, некоторые виды пакетов.
В настоящее время известно, что в Минприроды предлагают отказаться от данных товаров в течение нескольких лет.
- Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной, - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".