Запрет на ватные палочки и упаковку для яиц в России хочет ввести Минприроды
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Запрет на ватные палочки и упаковку для яиц в России хочет ввести Минприроды

8:21:008/20/2021Фото: Рixabay
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В ведомстве составили перечень, в который входят 28 наименований продукции, предложенных к запрету из-за невозможности ее переработать.

Некоторые привычные вещи могут стать недоступными для россиян

Минпромторгу поступило предложение от Министерства природы о том, что необходимо запретить к производству и продаже несколько видов одноразовой продукции.

Об этом стало известно от Александра Козлова, возглавляющего Минприроды. По его словам, продукцию, которую сложно или невозможно переработать, нужно исключить из использования на территории России.

В ведомстве составили перечень, в который входят 28 наименований, предложенных к запрету. Среди них ватные палочки, пластиковые трубочки и посуда, цветные бутылки ПЭТ, упаковка для яиц, коробки и пачки для табака, некоторые виды пакетов.

В настоящее время известно, что в Минприроды предлагают отказаться от данных товаров в течение нескольких лет.

- Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной, - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

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