Более 100 человек высадили из самолета до Москвы из-за надувного трапа

Пассажиры, которые хотели добраться до Москвы из Южно-Сахалинска, не все смогли полететь на самолете.
118 человек были сняты с рейса и остались в аэропорту после того, как оказалось, что возникли неполадки в работе аварийного надувного трапа в воздушном судне. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства Сахалинской области.
- В связи с выявленной технической неисправностью аварийного надувного трапа авиакомпания "Россия" была вынуждена ограничить количество вылетающих пассажиров, и с рейса было снято 118 пассажиров. В первую очередь были отправлены пассажиры с детьми и инвалиды, - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Губернатор области Валерий Лимаренко рассказал, что часть пассажиров — 82 человека все-таки вылетели в столицу России, при этом 15 человек сдали билеты, 3-х доставили в Москву из Хабаровска, а 18 человек перенесли полет на следующий день. Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.
- Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек - местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой, - сообщил Лимаренко.