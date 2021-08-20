Более 100 человек высадили из самолета до Москвы из-за надувного трапа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 100 человек высадили из самолета до Москвы из-за надувного трапа

9:24:288/20/2021Фото: Pxfuel
0

В связи с выявленной технической неисправностью авиакомпания "Россия" была вынуждена ограничить количество вылетающих пассажиров. В первую очередь были отправлены пассажиры с детьми и инвалиды.

Неисправность трапа не дала улететь в Москву большей части пассажиров самолета

Пассажиры, которые хотели добраться до Москвы из Южно-Сахалинска, не все смогли полететь на самолете.

118 человек были сняты с рейса и остались в аэропорту после того, как оказалось, что возникли неполадки в работе аварийного надувного трапа в воздушном судне. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства Сахалинской области.

- В связи с выявленной технической неисправностью аварийного надувного трапа авиакомпания "Россия" была вынуждена ограничить количество вылетающих пассажиров, и с рейса было снято 118 пассажиров. В первую очередь были отправлены пассажиры с детьми и инвалиды, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Губернатор области Валерий Лимаренко рассказал, что часть пассажиров — 82 человека все-таки вылетели в столицу России, при этом 15 человек сдали билеты, 3-х доставили в Москву из Хабаровска, а 18 человек перенесли полет на следующий день. Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.

- Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек - местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой, - сообщил Лимаренко.

В Турции предупредили Россию о послании от США
Десятки тысяч: убийца школьников в Казани получает деньги в СИЗО
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Известный журналист умер после нападения в столице
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
самолетнеисправностьтраппассажиры.Валерий Лимаренко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно, что остались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Более 100 человек высадили из самолета до Москвы из-за надувного трапа
9:24:28 8/20/2021
Более 100 человек высадили из самолета до Москвы из-за надувного трапа
Чем подкормить яблоню после сбора урожая?
9:20:19 8/20/2021
Чем подкормить яблоню после сбора урожая?
Под мальчиком рухнула крыша пивзавода: Нелегальный рабочий попал в больницу Новосибирска
9:01:28 8/20/2021
Под мальчиком рухнула крыша пивзавода: Нелегальный рабочий попал в больницу Новосибирска
"В тюрьме камера больше": Инвалиду-колясочнику с женой дали жилье площадью 6 кв. метров
8:47:12 8/20/2021
"В тюрьме камера больше": Инвалиду-колясочнику с женой дали жилье площадью 6 кв. метров
БердскБез вести пропал в Бердске рыбак в бейсболке: Ушел на рыбалку 18 августа
8:30:43 8/20/2021
Без вести пропал в Бердске рыбак в бейсболке: Ушел на рыбалку 18 августа
Запрет на ватные палочки и упаковку для яиц в России хочет ввести Минприроды
8:21:00 8/20/2021
Запрет на ватные палочки и упаковку для яиц в России хочет ввести Минприроды
Магнитные бури в сентябре 2021: Даты мощных вспышек на Солнце и их последствия
8:20:01 8/20/2021
Магнитные бури в сентябре 2021: Даты мощных вспышек на Солнце и их последствия
Прямо по стоящей на "зебре" машине перешел дорогу пешеход. Смотрите видео
7:57:06 8/20/2021
Прямо по стоящей на "зебре" машине перешел дорогу пешеход. Смотрите видео
Миронов: Пенсионеров стало меньше, а дефицит бюджета ПФР только вырос
7:31:24 8/20/2021
Миронов: Пенсионеров стало меньше, а дефицит бюджета ПФР только вырос
Лунный календарь садовода на выходные 21 и 22 августа 2021 года: Луна в Водолее
7:20:45 8/20/2021
Лунный календарь садовода на выходные 21 и 22 августа 2021 года: Луна в Водолее