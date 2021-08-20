Поборы в школах запретил минобразования Новосибирской области: В том числе под видом благотворительности
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Поборы в школах запретил минобразования Новосибирской области: В том числе под видом благотворительности

9:48:058/20/2021Фото: Pixabay
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Родители учеников не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий школ, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

В Новосибирской области в школах не должны собирать деньги

В Новосибирской области министерство образования предупреждает родителей и преподавателей учебных заведений о том, что образовательный процесс не должен сопровождаться сбором денег на нужды школы.

- Определение списка учебников в соответствии со статьей 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию, относится к компетенции образовательной организации, - сообщили в ведомстве 20 августа.

Использование рабочих тетрадей и учебных пособий должно быть отрегулировано по необходимости. Образовательная организация определяет формы исполнения требований.

- В случае если рабочая тетрадь включена в список учебников, утвержденный образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться обучающимся бесплатно, - отметили в региональном правительстве.

Фонд развития образовательного учреждения, ремонт или другие нужды не должны пополняться из родительских кошельков. Решения родительского или попечительского совета носят рекомендательный характер, как для администрации учреждения, так и для других родителей. Просить оказания благотворительной помощи могут, но ни в коем случае не требовать. Благотворительная деятельность родителей должна быть добровольной.

- Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительности и благотворительных организациях». Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, - сообщили в правительстве Новосибирской области.

Если  родители школьников столкнулись с проблемой сбора денег на нужды школы или класса, необходимо сообщить в соответствующие органы - региональное министерство образования или в прокуратуру.

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