Гороскоп на 21 и 22 августа: как Уран и Голубая Луна повлияют на каждого

Эти выходные являются значительными для астрологии: Голубая Луна и Ретроградный Уран происходят с интервалом в несколько дней друг от друга. Вот гороскоп для каждого знака.
Уран, планета революции, стал ретроградным, и мы уже чувствуем последствия этого. Как ни странно, Голубая Луна встречается в Водолее - правителе Урана - в воскресенье. Эта комбинация создает серьезное революционное и обширное настроение на выходных. Это будет возбуждающе, возбуждающе и пробуждающе, но в то же время для некоторых из нас это будет стрессом и шоком. Мы побеседовали с астрологом Франческой Одди (@francescaoddieastrology в Instagram), чтобы узнать гороскоп для каждого знака на этих выходных - рекомендуется читать гороскоп для вашего восходящего знака, для вашего знака Солнца, а затем для вашего лунного знака, пишет express.co.uk.
Овен
Любые изменения в вашей самооценке или банковском балансе спровоцируют вас на действия в эти выходные, Овен!
Франческа сказала: «Отмечаете ли вы своих друзей и относитесь к ним, сочувствуете и обращаетесь к друзьям за поддержкой; их участие в вашем росте неизбежно. Все дороги в конечном итоге ведут в Рим, и ваша сеть - ваш самый важный актив».
Телец
Ситуация, от которой вы отказались, может вернуться на карту, Телец.
Франческа объяснила: «Пора взять на себя инициативу!
«На данный момент ваши инстинкты безупречны, и ваш практический подход - это то, что необходимо для того, чтобы направлять других, которые не так безопасны и обоснованы, как вы. Стойкость - это ваш дар, и вы отлично берете на себя ответственность! Знайте, когда нужно срезать и бежать, но также убедитесь, что вы не уклоняетесь от своих обязанностей».
Близнецы
Знаки, синхронность и магия, которые появляются в ваших снах, бесценны. Близнецы.
Франческа сказала: «Направлять свои идеи и делиться ими с миром - это ваше лекарство.
Обучайте, проповедуйте, исследуйте миры и слова, которыми вы занимаетесь. Семена, которые вы сеете, вдохновляют других на свой собственный путь; будь то в библиотеке или в отпуске! Свобода начинается в уме».
Рак
Если ваши друзья отвергают или отвергают их, прежде чем вы дадите им шанс, у вас появится пространство, чтобы погрузиться в свой высший интуитивный дар, Рак.
Франческа посоветовала: «Вкладывайте свое время и энергию в то, что кажется правильным, потому что в этом и заключается золото. ьЛюди, которые заставляют вас смотреть на вещи по-другому, являются катализаторами, но всегда читают между строк. Сейчас не хватает слов, чтобы выразить каждый нюанс и идею, чтение настроения - ваш подарок».
Лев
Это романтика «Луна века» для тебя, Лев .
Франческа сказала: «Если вы одиноки, идите и общайтесь. Нацельтесь на кого-нибудь« над вашей станцией. Кто-то на работе может быть вовлечен в новое партнерство, будь то романтическое или просто действительно прибыльное! Это идеальная астрологическая погода для того, чтобы прыгнуть выше своего веса!»
Дева
Кто-то другого происхождения, Дева, может вдохновить вас на совершенно новый взгляд на мир, так что держите глаза открытыми, а уши открытыми!
Франческа проинструктировала: «Применяйте любые новые идеи в жизнь, создайте новые повседневные привычки и наблюдайте, как расширяется ваш мир работы. Любые новые контакты, установленные в это время, могут быть очень важны для вашего будущего прогресса. Запомни имена всех, кого встречаешь!»
Весы
Достаточно свежего понимания психологии других, чтобы освободить вас от опасений по поводу того, как они относятся к вам, Весы.
Франческа сказала: «Это освобождает, а полная луна побуждает бросить инструменты и повеселиться. Никогда не знаешь, кого ты можешь встретить на танцполе и как они могут расширить твой мир».
Скорпион
Уран, находящийся в вашем секторе отношений, сделает за вас одно из двух, Скорпион.
Франческа сказала: «Ретроградный Уран в вашем секторе отношений либо превратит романтику в полномасштабную магию, либо высветит все проблемы, которые когда-либо существовали. Общение - это ключ ко всем потенциальным дверям, и это может быть лучшее, что когда-либо случалось с вами, заставляя вас чувствовать себя как дома, как никогда. Либо это, либо оковы разорваны, и свобода ощущается лучше, чем вы ожидали!»
Стрелец
Ваш распорядок дня разрушен, Стрелец , но это не обязательно плохо.
Франческа сказала: «Это неплохо для человека, который любит перемены так же сильно, как и вы. Любые неожиданные жалобы на здоровье - это сигнал вашего тела, прислушайтесь к ним. Беседы с братьями и сестрами, книги, с которыми вы сталкиваетесь, и скрытые идеи отчаянно пытаются воплотить в жизнь, пока вы обучаете других, используя уроки, которые вы извлекли из первых рук».
Козерог
Настало лето, и пора играть, Козерог.
Франческа сказала: «Люди, с которыми вы встречаетесь, когда вы отсутствуете и веселитесь, как это ни парадоксально, могут быть неотъемлемой частью ваших будущих финансовых успехов, стратегия - не единственный путь вперед. Наслаждайтесь процессом воплощения того, что вы хотите, блокирование потока с помощью ограничительных процедур - не то, что вам нужно!»
Водолей
Все взгляды на тебя в эти выходные, Водолей!
Франческа сказала: «Ваша семья или домашняя ситуация меняется, и это в равной мере волнует и вызывает стресс. Расширение принадлежит вам во многих смыслах, так что берите его! Поддерживающие партнеры здесь, чтобы пролить на вас свою любовь и дать вам уверенность в том, что вы сможете стать больше, чем вы когда-либо мечтали».
Рыбы
Ваши идеи всегда прекрасны, Рыбы, но в настоящий момент они вдохновлены Богом.
Франческа сказала: «Найдите время подальше от толпы, чтобы все текло. Потенциальный рост вашего роста безграничен и волшебен. Идеи, рожденные из ваших мечтаний, свежи, и вы понимаете, что каждое мгновение мы совместно создаем нашу реальность. Что вы проявляете?"