Цех по производству обоев "Элизиум" полыхает в Бердске: Тушат пожар по повышенному рангу

Около полудня в субботу произошел пожар на предприятии по производству обоев в Бердске.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пожару присвоен повышенный, четвертый ранг сложности. Поэтому на место ЧП направили почти все машины двух бердских пожарных частей.
Кроме того, выехали на ул. Химзаводскую, где горит производственное здание на восточной промплощадке, сотрудники бердской полиции.
Горит вентиляционная камера в огромном цехе по производству обоев, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник противопожарной службы Бердска Вячеслав Дахов.
-Загорание произошло в венткамере. Горит на большой площади. Кроме того, сильное задымление, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Дахов. - Видимо отходы в вентиляционной системе большого цеха скапливались и это все воспламенилось в определенный момент. Объект серьезный.
На данный момент известно, что самостоятельно эвакуировались из цеха два человека. Поскольку полыхает наверху, особой угрозы для людей и оборудования огонь не представляет, рассказал Дахов.
Подробности - в ближайшее время.