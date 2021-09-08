«Заботимся о здоровье вместе»: пройти вакцинацию и диспансеризацию можно в передвижных медицинских комплексах
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«Заботимся о здоровье вместе»: пройти вакцинацию и диспансеризацию можно в передвижных медицинских комплексах

3:22:419/8/2021Фото: nso.ru
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Организованная министерством здравоохранения региона акция «Заботимся о здоровье вместе» стартовала в Новосибирской области.

Акция продлится до 23 сентября
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С 6 по 23 сентября в Бердске, в обособленных микрорайонах областного центра и населенных пунктах Новосибирского района будут работать передвижные мобильные комплексы. Жители смогут пройти первый этап диспансеризации, вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

Акция стартовала в Бердске – в микрорайоне Белокаменный, где работал передвижной комплекс Новосибирской дорожной клинической больницы. Пройти медосмотр можно по ОМС. «РЖД-Медицина» является участником программы обязательного медицинского страхования, у нее есть госзадание, в том числе на оказание амбулаторной помощи. Поэтому для граждан все – бесплатно», – пояснила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Заведующая кабинетом профилактики «РЖД-Медицины» Юлия Гусельникова подчеркнула, что передвижной комплекс – практически поликлиника на колесах: «Во-первых, здесь можно сдать кровь на общий анализ крови, глюкозу, холестерин. Ведут прием специалисты: офтальмолог, терапевт, гинеколог, невролог. Также записываем ЭКГ». Здесь же работают отдельные автомобили с маммографом и флюорографом. В одном месте за час-полтора можно полностью пройти первый этап диспансеризации, а также вакцинироваться от гриппа или коронавируса. И дополнительно – проверить родинки у дерматолога и сдать экспресс-тест на ВИЧ и венерические заболевания. Третья машина, которая работает на площадке – тест-мобиль областного кожно-венерологического диспансера.

В организацию акции активно включилась администрация города. «Сам проект не предполагает, что мы будем просто сидеть и ждать, когда <медики> приедут и все сделают. Нужно было подготовить площадку, подключиться по энергетике. Организационно <все предусмотреть>, чтобы не было проблем, чтобы люди не толпились, <для этого> мы напечатали талоны, раздали. Людей, кто не может сам добраться, подвозим», – отметил мэр Бердска Евгений Шестернин, приехавший посмотреть, как проходит акция на первой площадке. Всего их в Бердске будет четыре.

Основная задача – обследовать людей из групп риска: пожилых, с серьезными хроническими заболеваниями, кому по разным причинам сложно дойти до поликлиники. По спискам своих пациентов направляли терапевты поликлиник. Тамару Золобину, жительницу микрорайона Южный, пригласили на медосмотр через ТОС: «По основному заболеванию обследовалась, а диспансеризацию вообще первый раз прохожу. Мне, конечно, очень все понравилось – все здорово. Мы все довольны – удобно, никуда не <нужно> ехать, не <нужно> идти. Все рядышком, за один раз все прошли».

Для прохождения диспансеризации не обязательно записываться заранее. Заполнить документы пациентам и направить их в кабинеты специалистов, чтобы избежать очереди, помогают волонтеры – студенты Новосибирского медицинского колледжа.

Ольга Блинова, невролог, отметила, что все результаты обследований и консультаций после приема врачи загрузят в единую медицинскую информационную систему: «Мы объясняем пациентам, что дальше нужно будет обратиться к участковому терапевту, мы обязательно вносим все данные в базу, терапевты возьмут наши рекомендации и будут дальше с пациентами работать».

Акция продлится до 23 сентября. Всего министерство здравоохранения определило 14 площадок, где будут работать подобные медицинские комплексы. «Мы запланировали выездные акции с участием передвижных мобильных комплексов в пяти районах Новосибирска, в Новосибирском районе и Бердске. Это микрорайоны и населенные пункты, расположенные далеко от поликлиник, где нет возможности в непосредственной близости от места жительства сделать флюорографию, маммографию, получить консультацию узких специалистов».

Акция «Заботимся о здоровье вместе» организована министерством здравоохранения Новосибирской области при поддержке мэрии города Новосибирска, администрации города Бердска, Новосибирского района, ОАО «РЖД». В ней участвуют специалисты и передвижной медицинский комплекс не только клинической больницы «РЖД-Медицина», но и врачи государственных медицинских организаций региона: Бердской городской больницы, Новосибирской клиническая центральной районной больницы, Городской больницы № 2, Городской больницы № 19, поликлиники № 7, консультативно-диагностической поликлиники № 2, поликлиники № 27, областного кожно-венерологического диспансера, инфекционной больницы № 1.

C графиком работы передвижных медицинских комплексов можно ознакомиться на сайте регионального минздрава.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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