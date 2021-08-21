Благоприятные дни для квашения капусты по лунному календарю на осень 2021 года
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Благоприятные дни для квашения капусты по лунному календарю на осень 2021 года

6:20:028/21/2021Фото: pxfuel
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Согласно еще одному старому русскому поверью, капусту лучше не солить в “женские” дни (среда, пятница, суббота), иначе закуска окажется размякшей.

капуста
Заквашивание происходит при помощи микроорганизмов - на них тоже влияет луна

Как потопаешь   — так и полопаешь. Где еще так актуальна эта русская пословица, как не на кухне в сезон домашних заготовок. И, конечно, одно из самых чтимых блюд у русских хозяек — квашеная капуста. Чтобы она получила отменный вкус, мало иметь сноровку и парочку проверенных методов засолки под рукой. Ведь даже идеальный рецепт может испортить Луна….точнее ее фаза.

На Руси, приступая к заготовке капусты впрок, сперва смотрели на небо: определяли, в какую сторону направлен рожок ночного светила. Если влево, значит Луна «толстеет», капусту пора нарезать. Неизвестно, где черпали эту мудрость наши предки, но  теперь их знания обоснованы научно. Оказывается, на качество квашеной капусты влияют бактерии, провоцирующие брожение. В период убывающих лунных фаз бактерии малоактивны, брожение идет медленно, и капуста получается слишком мягкой, невкусной.

Идеальное время для засолки капусты наступает на 5 лунные сутки. Благо, теперь достаточно заглянуть в календарь, чтобы определить подходящие даты: в сентябре 2021 г. это 13-е, 14-е, 15-е, 16-е числа.

По мнению астролог, свойства закуски будут  зависеть еще и от зодиакального созвездия, в котором «гостит» Луна в момент заготовки. Считается, что Овен, Лев и Телец наилучшим образом влияют на проявление вкусовых качеств квашеный капусты. Однако в сентябре 2021 года растущая Луна не будет проходить через эти знаки, зато с 13 по 16 сентября земной спутник окажется в Стрельце и Козероге. Эти знаки тоже весьма благоприятны, чтобы запастись квашеной капустой. Блюдо быстро приобретет ожидаемый вкус, будет по-настоящему хрустящим и долго не испортится.

Кроме того, в сентябре 2021 г. капусту допускается солить с 22 по 26 число. Луна будет убывающая, но негативные свойства ущербной фазы сведутся  к минимуму благодаря созвездиям Овна и Тельца.

С 17 по 20 сентября — нейтральное время для засолки капусты. Хозяйка может рискнуть, если полностью уверена в своих умениях и рецептах.

Неудачные дни сентября для заготовки квашеной капусты — 8, 21 числа, а также периоды с 1 по 7 и с 27 по 30.

Напомним также, что, согласно еще одному старому русскому поверью, капусту лучше не солить в “женские” дни (среда, пятница, суббота), иначе закуска окажется размякшей. Приятного хруста!

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