Россиянин в поисках убежища переплыл в Японию с Курил
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Россиянин в поисках убежища переплыл в Японию с Курил

4:47:468/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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Беглеца передали в эмиграционное бюро в Саппоро, которое будет решать — предоставить ему временное разрешение на проживание, либо отправить на родину.

Россиян преодолел 20 километров по морю, чтобы сбежать в Японию

Мужчина с Курильского острова Кунашир отправился в сторону Японии 17 августа, через два дня его задержали японские пограничники.

В настоящее время россиянин передан в эмиграционное бюро в Саппоро, которое будет решать — предоставить ему временное разрешение на проживание, либо отправить на родину,  сообщили в агентстве Kyodo.

Российский гражданин преодолел по воде расстояние не менее 20 километров, которое разделяет Курильский остров от побережья Японии. Данный мужчина приехал на остров три года назад.

- На Кунашире он живет три года, приехал из Удмуртии. Молодой человек отправился из поселка Головнино, который находится в 54 километрах южнее Южно-Курильска, в японский город Сибецу на Хоккайдо, - сообщил собеседник РИА Новости.

В ФСБ РФ по Сахалинской области проводят проверку после происшествия и пока не комментируют произошедшее.

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