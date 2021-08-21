Россиянин в поисках убежища переплыл в Японию с Курил

Мужчина с Курильского острова Кунашир отправился в сторону Японии 17 августа, через два дня его задержали японские пограничники.
В настоящее время россиянин передан в эмиграционное бюро в Саппоро, которое будет решать — предоставить ему временное разрешение на проживание, либо отправить на родину, сообщили в агентстве Kyodo.
Российский гражданин преодолел по воде расстояние не менее 20 километров, которое разделяет Курильский остров от побережья Японии. Данный мужчина приехал на остров три года назад.
- На Кунашире он живет три года, приехал из Удмуртии. Молодой человек отправился из поселка Головнино, который находится в 54 километрах южнее Южно-Курильска, в японский город Сибецу на Хоккайдо, - сообщил собеседник РИА Новости.
В ФСБ РФ по Сахалинской области проводят проверку после происшествия и пока не комментируют произошедшее.