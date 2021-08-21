Будут ли заморозки в сентябре? Прогноз погоды на первый месяц осени 2021
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Будут ли заморозки в сентябре? Прогноз погоды на первый месяц осени 2021

7:20:178/21/2021Фото: pxfuel
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Сентябрь 2021 года обещает быть теплым и порадует жителей России, но без сюрпризов не обойдется - где то останется жара, а где то случатся первые заморозки.

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Сентябрь для всех практически обещан теплым месяцем. Во многих регионах температура первого летнего месяца будет теплее нормы нормы. Но не везде.

Достаточно холодным этот месяц станет для северных регионов Сибири. Дождливым сентябрь окажется на севере Карелии, а также в Архангельской, Мурманской и Калининградской областях. Меньше, чем обычно, дождей ожидается в Поволжье. На юго-западе и юго-востоке Сибири сентябрь будет довольно комфортным, дождей будет немного. Что касается остальных регионов России, там количество осадков будет в пределах нормы.

На Юге России, как обычно месяц будет более чем комфортным. Средняя температура месяца составит +29...+31 градус, температура воды будет держаться на отметке +23...+25 градусов. Похолодает после 20 сентября примерно на 5 градусов и начнутся дожди.

Начало сентября в Москве будет довольно теплым, однако похолодание будет быстрым. Уже в первой декаде температура снизится до плюс 20 градусов , из-за довольно частых дождей воздух будет продолжать остывать, потому в конце сентября температура выше плюс 15 не поднимется.

В Санкт-Петербурге месяц ожидается довольно сухим, осадков практически не будет, но будет пасмурно, дневная температура будет составлять плюс 19 градусов. Похолодание будет постепенным, а концу месяца средняя температура днём не будет превышать плюс 12 градусов.

Примерно такой же погода ожидается и в Сибирском регионе. От начальных температур около плюс 22 к концу месяца будет понижение до плюс 12 градусов. осадков ожидается мало - сентябрь будет золотым и сухим.

На Чукотке и в Магаданской области возможны заморозки в сентябре до -10 градусов, а дневная температура не превысит отметки +5.

На Урале средняя температура составит +9...+13 градусов. Осадков ожидается в пределах нормы.

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