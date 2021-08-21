Список попадающих под санкции украинцев расширил российские премьер Мишустин
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Список попадающих под санкции украинцев расширил российские премьер Мишустин

5:55:208/21/2021Фото: Рixabay
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Глава МИД Украины и еще 70 человек попали под действием специальных экономических мер. Если ранее в санкционном списке находились 849 человек, теперь их число увеличилось до 922.

Украинские чиновники и политики попали в санкционный список в России

Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинский МИД, Алексей Данилов, секретарь СНБО, и еще семь десятков украинских политиков и бизнесменов, пополнили список украинцев, к которым в России будут применяться специальные экономические меры.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил новый список, который опубликован на портале правовой информации. Если ранее в санкционном списке находились 849 человек, теперь их число увеличилось до 922.

Кроме вышеперечисленных лиц, в нем также отмечены омбудсмен Людмила Денисова, Валерий Пацкан, возглавляющий счетную палату, Валентин Резниченко, управляющий Днепропетровской областью и многие другие. В последний раз список расширялся в конце 2020 года.

Специальные меры применяются после подписания указа президента России Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" с 22 октября 2018 года.

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