Список попадающих под санкции украинцев расширил российские премьер Мишустин

Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинский МИД, Алексей Данилов, секретарь СНБО, и еще семь десятков украинских политиков и бизнесменов, пополнили список украинцев, к которым в России будут применяться специальные экономические меры.
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил новый список, который опубликован на портале правовой информации. Если ранее в санкционном списке находились 849 человек, теперь их число увеличилось до 922.
Кроме вышеперечисленных лиц, в нем также отмечены омбудсмен Людмила Денисова, Валерий Пацкан, возглавляющий счетную палату, Валентин Резниченко, управляющий Днепропетровской областью и многие другие. В последний раз список расширялся в конце 2020 года.
Специальные меры применяются после подписания указа президента России Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" с 22 октября 2018 года.