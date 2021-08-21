У трех знаков зодиака в Голубую Луну Полнолуния 22 августа будет просто сказочно великий день
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У трех знаков зодиака в Голубую Луну Полнолуния 22 августа будет просто сказочно великий день

7:29:118/21/2021Фото: publicdomainpictures.net
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В это воскресенье у всех нас будет момент в нашем дне, чтобы послать Вселенной намерение просить о каком-то благословении, которое так необходимо.

космос
У трех знаков зодиака 22 августа 2021 года будет великий день

22 августа в знаке зодиака Водолей происходит второе Полнолуние, и каждый раз, когда наступает Полнолуние, происходит выброс огромной энергии.

У Луны есть гравитационное притяжение, и это заставляет людей совершать самые разные безумные поступки. Осведомленность повышается, и люди начинают по-разному думать о своей жизни, пишет yourtango.com.

Для трех знаков зодиака, у которых 22 августа 2021 года будет великий день, Полнолуние в Водолее теряет надежду.

Полнолуние - это время новых начинаний и новых начинаний, потому что происходит важное событие, которое приводит к завершению.

Луна в Водолее о дружбе, и несколько раз мы должны закрыть дверь в этой области жизни.

Закрытие может показаться плохим для большинства знаков зодиака, но для Водолея, Близнецов и Льва это окончание давно назрело, и это делает день прекрасным.

Это было необходимо, но смелости сделать это самим до сих пор не было.

В это воскресенье у всех нас будет момент в нашем дне, чтобы послать Вселенной намерение просить о каком-то благословении, которое так необходимо.

Но для этих трех знаков зодиака, у которых великий день начинается в воскресенье, крик их сердца становится самым громким, и именно поэтому 22 августа будет безмерно благословенным.

Знаки зодиака, у которых 22 августа 2021 года будет отличный день:

Водолей (20 января - 18 февраля)

Прежде чем сказать, что 22 августа будет отличным днем, важно признать, что энергия будет очень сильной.

В вашей жизни происходит довольно много вещей, и, конечно же, вы хотите справиться со всеми ними одновременно - сами.

Но наступает момент, когда вы поднимаете руки вверх и говорите, что с вас «достаточно». Правда в том, что вы не можете сделать все самостоятельно.

Поскольку вы практичны и любите помогать другим, вы сможете найти людей, которые будут рядом с вами и оказать вам поддержку.

Это не значит, что вы готовы отказаться от всякого контроля. На самом деле это может быть наоборот.

Простое знание того, что рядом с вами есть хорошие люди, подбадривающие вас, может дать вам энергию, чтобы довести задачу до конца.

Вы можете обнаружить, что вам легче управлять своими делами, не вмешивая никого.

Однако было бы хорошо, если бы друг болтал с вами по телефону, когда вы выполняете свои поручения, или кого-то в одной комнате с вами, когда вы выполняете работу на выходных.

Вам нужно знать, что люди рядом и что вас любят, и именно это сделает ваш день идеальным для вас.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вам любопытны самые разные вещи, но на этот раз ваше внимание будет обращено на духовную сторону жизни.

Вы, наконец, получите ответ на молитву или толчок, который поможет вам увидеть, как устроена Вселенная.

Вам будет трудно отрицать тот простой факт, что что-то помимо вас действительно существует.

Некоторое время вы созерцали эту реальность. Но 22 августа, когда вы, наконец, получите подтверждение о присутствии вашей высшей силы, мирное наводнение захлестнет вас.

У вас будет свой собственный «момент, когда Иисус садится за руль». И просто знание того, что вам не обязательно знать все ответы, будет одной из многих причин, по которым суббота станет для вас фантастическим днем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев, вы пытались внести много важных изменений, поэтому, когда Луна в Водолее происходит в вашем солнечном доме отношений, что-то щелкает внутри вас.

Наконец-то вы приходите к соглашению с тем, кого вы хотите в своей жизни, а кого нет.

Возможно, вы все еще носите в своем сердце бывшего, у которого нет желания поддерживать с вами связь, и его память была с вами каждое мгновение дня.

Мысли и воспоминания о человеке, которого вы когда-то любили, мешают вам найти того, кто действительно хочет быть с вами навсегда.

Но 22 августа вы начинаете ощущать сильную уверенность в том, что жизнь такая, какой она должна быть. Вы можете отпустить, и в вашу жизнь придет кто-то новый.

Новая любовь - вот что сделает воскресенье для вас чудесным днем.

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