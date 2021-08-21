Налоговый вычет за легальную аренду жилья хочет ввести Минстрой
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Налоговый вычет за легальную аренду жилья хочет ввести Минстрой

6:41:028/21/2021Фото: pixabay.com
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Кроме того, ведомство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры господдержки.

В России предложили ввести еще один налоговый вычет

В Минстрое России предложили ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", — указано в проекте паспорта программы.

Такую инициативу Министерство строительства предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" с целью выведения арендного жилого фонда из "теневого" сектора экономики.

"Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — говорится в проекте.

Вместе с тем ведомство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры господдержки. Кроме того, министерство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до 5 млн кв. метров.

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