Налоговый вычет за легальную аренду жилья хочет ввести Минстрой

В Минстрое России предложили ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", — указано в проекте паспорта программы.
Такую инициативу Министерство строительства предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" с целью выведения арендного жилого фонда из "теневого" сектора экономики.
"Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует", — говорится в проекте.
Вместе с тем ведомство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры господдержки. Кроме того, министерство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.
Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до 5 млн кв. метров.