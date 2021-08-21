Опять вонища фекалиями на Ушакова - Советская

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Леша:
На перекрестке Ушакова и Советской опять канализационный провал! Вонища на всю улицу, а власть даже ограждение не поставила!
Вонища на всю улицу, а власть даже ограждение не поставила!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Леша:
На перекрестке Ушакова и Советской опять канализационный провал! Вонища на всю улицу, а власть даже ограждение не поставила!
От редакции
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