Миллионы владельцев собак сообщают секреты своим хвостатым: доверяют им больше, чем людям
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Миллионы владельцев собак сообщают секреты своим хвостатым: доверяют им больше, чем людям

4:30:138/22/2021Фото: pxhere.com
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И больше половины не придут в голову выгнать своего партнера из постели, чтобы освободить место для собаки.

девушка, щенок
Собаки определенно являются частью семьи, и многие из нас разговаривают с ними

Миллионы владельцев собак доверяют своим собачьим товарищам, потому что они лучше слушают, чем человеческие близкие. Исследование 2000 собак-компаньонов показало, что 80% считают своих собак лучшей звуковой доской, чем самые близкие к ним.

Основные темы, обсуждаемые с собакой, включают занятость на работе, что надевать и денежные заботы, а собаке также придется слушать разговоры о погоде (57 процентов), о вещах, которые раздражали ее владельца (39 процентов), поскольку а также их неуверенность (22 процента), пишет express.co.uk.

Четверть респондентов даже рассказывают своей собаке свои самые глубокие и темные секреты.

Из тех владельцев собак, которые состоят в отношениях, 37 процентов даже признают, что их пушистые друзья получают больше привязанности, в том числе больше поцелуев и объятий, чем их другие половинки.

И больше половины не придут в голову выгнать своего партнера из постели, чтобы освободить место для собаки.

Представитель Lottoland.co.uk, который проводил исследование в честь партнерства Win-Win Charity Lotto и Scratchcard с Blue Cross, сказал: «Мы всегда знали, что собаки занимают особое место в наших сердцах, но это исследование доказывает, что на наших собак полагаются больше, чем просто общение. Собаки определенно являются частью семьи, и многие из нас говорят с ними, как будто они могут ответить - спрашивая все, от того, куда пойти на прогулку, до того, что они думают о погоде».

Исследование показало, что владельцы также болтают со своими собаками о том, как сильно они их любят (51 процент), какую еду и угощения они могут захотеть (48 процентов) и как они сожалеют о том, что оставили собаку в покое (41 процент).

В число тем для разговора, менее благоприятных для собак, входят высказывания о партнере (29 процентов), о том, насколько раздражает сосед (20 процентов) и хорошо ли выглядит одежда (16 процентов).

Но использование собаки в качестве звуковой доски не вызывает удивления, когда почти две трети владельцев признают, что их жизнь вращается вокруг благополучия их животных.

Ошеломляющие восемь из десяти полностью уверены, что компания их питомца помогла им пережить последние 18 месяцев карантина.

Более трех четвертей (79 процентов) также признали, что не могут быть в отношениях с кем-либо, кому не нравится их животное.

И 88 процентов делают все возможное, чтобы их питомец чувствовал себя частью семьи - позволяя им спать в одной комнате, одновременно ели и подписывая свое имя на поздравительных открытках и рождественских открытках.

Многим собакам также разрешено вести себя непослушно, потому что их владельцы так их любят - например, лаем, чтобы привлечь внимание (32 процента), клянчить еду (31 процент) и кататься по грязи (26 процентов).

Четверть респондентов даже закрывают глаза, если их питомцы крадут еду, а 36 процентов с радостью уступят место на диване, если их украдет собака.

Помимо того, что национальные собаки умеют хорошо слушать, они также заставляют владельцев чувствовать себя счастливыми (59 процентов), любимыми (53 процента) и расслабленными (48 процентов).

Каждый пятый признает, что наличие собаки раскрывает их материнскую сторону, в то время как другие говорят, что собака оказывает на них успокаивающее действие (45%).

Представитель Lottoland добавил: «Это исследование ясно показывает, что очень много семей позволяют собакам управлять домашним хозяйством, и кто может их винить? Они всегда готовы пообниматься или послушать пушистое ухо.

«Собачья любовь безусловна и бескомпромиссна, и поэтому они заслуживают от нас только самого лучшего».

Марк Корбетт, глава отдела по сбору средств в Blue Cross, добавил: «Мы знаем, насколько домашние животные значат для их владельцев и какую особую связь они могут иметь, поэтому мы стремимся держать домашних животных и владельцев вместе в трудные времена с помощью наших клинических и поведенческих методов. службы поддержки.

«Деньги, собранные Lottoland, станут огромным стимулом для нашей работы по уходу за больными, ранеными и брошенными домашними животными, а также поддержат тех, кто потерял своих любимых домашних животных».

ТЕМЫ РАЗГОВОРА С СОБАКОЙ:

Погода
Куда пойти гулять
Как сильно они их любят
Еда и угощения
Как жаль, что они оставляют его в покое на несколько часов
Общие вещи, которые их раздражали
Что есть на ужин
Как прошел их день
Их партнер
Что по телевизору
Что делать в тот вечер
Все их секреты
Их неуверенность
Насколько загружена работа
Вещи в новостях
Как раздражает сосед
Денежные заботы
Что надеть сегодня
Хорошо ли выглядит наряд
Спорт

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