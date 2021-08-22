Как подготовиться к приему у гинеколога - 4 вещи, которые стоит учесть

Прием к гинекологу может показаться неудобным, особенно если у вас его никогда раньше не было. Могу ли я пойти на прием к гинекологу, если у меня менструация? Что я ношу? Вот как подготовиться.
Прием у гинеколога почти возобновляется после более чем годовой задержки приёма и долгого ожидания регулярных осмотров. Если вы собираетесь к гинекологу впервые или даже в первый раз, возможно, вы немного нервничаете из-за того, что происходит на приеме, пишет express.co.uk.
Посещение гинеколога вряд ли увлекательно, но его нужно делать, чтобы следить за своим интимным здоровьем.
Готовитесь ли вы к первой или десятой встрече, этикет легко забыть.
Вы можете паниковать по поводу того, что надеть на прием, или сомневаться, можно ли пойти, если у вас кровотечение, но не волнуйтесь - у нас есть ответы.
Express.co.uk побеседовал с Хели Курьянен, основательницей бренда менструальных чашек Lunette , чтобы узнать все, что вам нужно знать.
Что одеть к гинекологу?
Вашему гинекологу все равно, что вы наденете на прием, но некоторые наряды сделают процесс более гладким, чем другие.
Хели сказал: «Более чем вероятно, что вы пройдете медицинский осмотр во время приема, поэтому удобная и легко снимаемая одежда значительно упростит этот процесс.
«Джинсы, леггинсы и колготки - все это делает очень неудобным раздевание и переодевание, поэтому старайтесь придерживаться платьев или широких брюк и юбок».
На верхней половине вам также нужно надеть что-нибудь легкое, чтобы надевать и снимать.
Хели объяснил: «Также есть вероятность, что вам понадобится обследование груди, поэтому отдельные верх и низ помогут в этом.
«Рубашка на пуговицах также сделает этот опыт немного более комфортным».
Могу ли я прийти, если у меня месячные?
Это часто задаваемый вопрос, поэтому не стесняйтесь его задавать.
По словам Хели, если ваш визит включает в себя обследование органов малого таза, лучше всего запланировать его на время, когда у вас нет менструации, поскольку кровь может повлиять на результаты анализов.
Однако эксперт отметил: «Если у вас проблемы с обильными менструациями и обширным кровотечением, посещение менструального осмотра может быть неизбежным или необходимым».
Если у вас неожиданно начались месячные и назначили встречу до того, как вы остановите кровотечение, и вы не знаете, что делать, Хели рекомендует просто позвонить своему врачу или гинекологу, чтобы спросить.
Как мне подготовиться?
Помимо беспокойства о своей одежде и месячных, следует подумать о гигиене.
Желание прийти на прием чистым и свежим совершенно понятно, но Хели говорит, что нет необходимости мыться более тщательно, чем обычно.
Основатель Люнетт сказал: «На самом деле, слишком много чистки (например, спринцевание) может негативно повлиять на ваш гормональный баланс и потенциально повлиять на ваши экзамены.
«Если вы проходите обследование шейки матки, чрезмерное промывание может удалить клетки, которые необходимо исследовать.
«Кроме того, любые выделения, которые у вас есть, могут помочь вашему врачу понять ваш гормональный баланс, поэтому их очистка означает, что они могут пропустить важную информацию, такую как изменение флоры, бактериальный дисбаланс или проблема с дрожжами».
Все, что вам нужно сделать, чтобы подготовиться, - это регулярно принимать душ и избегать использования пудры или кремов в области гениталий.
По словам Хели, нет необходимости в удалении волос. Она объяснила: «Ваш гинеколог проверяет вас только для того, чтобы убедиться, что вы здоровы, они никогда не осуждают вас за то, что у вас там волосы.
«Восковая эпиляция и бритье могут вызвать отек или воспаление, что может усложнить тазовый осмотр».
Могу ли я заняться сексом до приема?
Вам не нужно слишком беспокоиться о сексе перед экзаменом, это не повлияет на ваше обследование или результаты.
Хели объяснил: «Гинеколог может удалить любую сперму из вашего образца, чтобы убедиться, что это не повлияет на результаты вашего обследования.
«Ваш гинеколог может увидеть доказательства вчерашней возни, но ей все равно.
«Если вы думаете, что вас это смущает, воздержитесь от секса за два дня до приема».