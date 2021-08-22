Симптомы синдрома поликистозных яичников: избыток волос на четырех частях тела

Синдром поликистических яичников считается «обычным заболеванием» в NHS. Однако знаете ли вы, на какие симптомы следует обращать внимание, когда речь идет о состоянии здоровья? Это может быть так же просто, как заметить, где растут волосы.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) поражает примерно одну из 10 женщин, когда яичники - часть женской репродуктивной системы - содержат недоразвитые фолликулы. Эти фолликулы могут достигать размера до 8 мм, но они недоразвиты, поэтому они не могут выпустить яйцеклетку. Ярким признаком СПКЯ является чрезмерный рост волос на лице, груди, спине или ягодицах, пишет express.co.uk.
Этот избыточный рост волос (известный как гирсутизм) вызван аномально высоким уровнем мужского гормона андрогена.
Больные СПКЯ, вероятно, имеют более высокий уровень инсулина и страдают от резистентности к инсулину.
Вследствие высокого уровня инсулина женщины с СПКЯ подвергаются большему риску:
Сахарный диабет 2 типа
Высокое содержание холестерина.
«Общие симптомы» СПКЯ могут включать:
Нерегулярные периоды
Никаких менструаций
Трудно забеременеть
Увеличение веса
Истончение волос
Выпадение волос с головы
Жирная кожа
Прыщи.
«Вам следует поговорить со своим терапевтом, если у вас есть какие-либо из этих симптомов и вы думаете, что у вас может быть СПКЯ», - посоветовали NHS .
Помните, что не у всех женщин с СПКЯ будут все эти симптомы.
Более того, каждый симптом сам по себе может варьироваться от легкой до тяжелой по степени тяжести.
Проблемы с фертильностью могут обнаружиться, когда женщина пытается забеременеть.
Когда у женщины СПКЯ, а недоразвитые мешочки не могут выпустить яйцеклетку, овуляции не происходит.
Без СПКЯ во время каждого менструального цикла яичники выделяют яйцеклетку в матку - это называется овуляцией.
Это означает, что в случае незащищенного полового акта существует вероятность встречи сперматозоидов с яйцеклеткой.
Если яйцеклетка не выходит, сперма не может слиться с яйцеклеткой, которой нет.
Могу ли я предотвратить СПКЯ?
Считается, что это состояние связано с аномальным уровнем гормонов, например:
Повышенный уровень тестостерона
Повышенный уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ)
Низкий уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ)
Повышенный уровень пролактина.
«Точная причина, по которой происходят эти гормональные изменения, неизвестна», - заявили в NHS, что, безусловно, является областью исследований, требующих изучения.
Состояние, по-видимому, имеет генетическую связь, поскольку риск СПКЯ выше, когда у близкого члена семьи, такого как сестра или тетя, есть заболевание.
Хотя от этого состояния нет лекарства (в настоящее время), с симптомами можно справиться.
Например, могут быть прописаны лекарства для контроля чрезмерного роста волос.
Это может быть любое из следующих лекарств:
Ципротерона ацетат
Спиронолактон
Флутамид
Финастерид
Комбинированные оральные контрацептивы.
Эти лекарства действуют, блокируя действие мужского гормона.
Другой вариант лечения - крем эфлорнитин, который также может замедлить рост нежелательных волос на лице.