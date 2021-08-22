Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 августа 2021 в России и мире

• День катания по радуге
• День Государственного флага Российской Федерации
• День дубовой бочки
• День Республики Коми
• Собор Соловецких святых
• День памяти святого апостола Матфия
• День растительного молока (World Plant Milk Day)
• Католический праздник коронации Девы Марии (Coronation of Mary)
• Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief)
• День памяти преподобного Псоя Египетского
• Всемирный день риса джолоф (World Jollof Rice Day)
• День «Съешь персик» (National Eat a Peach Day) - США
• День зубной феи (National Tooth Fairy Day) - США
• День «Будь ангелом» (Be An Angel Day) - США
• День «Отведите свою кошку к ветеринару» (Take Your Cat to the Vet Day) - США
• День хирурга-онколога (National Surgical Oncologist Day) - США
• Праздник голодных духов, Фестиваль призраков (Hungry Ghost Festival) - Китай, Вьетнам, Сингапур
• День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей - Украина
• День паровых булочек бао (National Bao Day) - США
• День ускорения прихода весны в южном полушарии (Southern Hemisphere Hoodie Hoo Day) - США
• День торта с пеканом (National Pecan Torte Day) - США
• Праздник «Ракша Бандхан» (Raksha Bandhan) - Индия
• День Мадраса (Madras Day) - Индия
• Лучший день Бина (Never Bean Better Day) - США
• Праздник Священной Нити «Джанай Пурнима» (Janai Purnima) - Непал
• Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Иакова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты, Якова
• Матвей Ненастный (Матфей - змеесос коров)
Важные события
1456 принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.
1663 царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житье с жёнами и детьми поддельщиков монет».
1812 экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
1851 в Австралии обнаружены золотые месторождения.
1865 запатентовано жидкое мыло
1989 астрономы обнаружили кольца Нептуна
1914 в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.
1921 в составе РСФСР образована Коми (Зырян) автономная область.
1939 в Ленинграде состоялся рекордный заплыв мастера спорта М. Рейзена – от Шлиссельбурга до пл. Декабристов. За 13 ч. 11 мин. пловец преодолел 69 км.
1942 на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.
1990 начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция Эхо Москвы.
1991 трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.
2005 Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга.
2006 катастрофа рейса 612 компании Пулковские авиалинии под Торецком (Донецкая область).
2012 Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend