Исследование: почему пожилые люди имеют разную реакцию на коронавирус

С начала пандемии COVID-19 в декабре 2019 года более 200 миллионов человек были инфицированы SARS-CoV-2, что привело как минимум к 4 миллионам смертей и, вероятно, ближе к 7-9 миллионам смертей во всем мире. Установлено, что клиническая вариабельность течения острой инфекции у разных индивидуумов очень велика, от бессимптомной инфекции до быстрой смерти.
Исследователи Тринити из Медицинской школы и больницы Таллахтского университета присоединились к крупному совместному исследованию с участием ведущих клинических исследовательских центров из 38 стран мира, чтобы изучить причины этой изменчивости в заболеваемости и смертности от болезни COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology, пишет medicalxpress.com.
Это уникальное исследование объясняет новый механизм, объясняющий некоторую вариабельность заболевания COVID-19. Исследование показало, что аутоантитела - антитела, которые по ошибке нацелены на собственные ткани или органы человека и вступают с ними в реакцию - блокируют ключевой механизм противовирусного иммунного ответа; интерфероновый ответ 1 типа.
Интерфероновый ответ типа 1 представляет собой иммунный медиатор, участвующий в противовирусной защите, и является критическим ответом на способность организма бороться с вирусными инфекциями. Это новое исследование показывает, что аутоантитела, которые нейтрализуют ответ на интерферон, резко увеличиваются в распространенности у пациентов старше 60 лет и лежат в основе около 20% всех смертельных случаев COVID. Исследователи полагают, что это может объяснить некоторую вариабельность, которую мы наблюдаем при заболевании COVID-19 у пожилых людей.
Присутствие аутоантител у некоторых людей с критическим заболеванием COVID-19 было ранее продемонстрировано Полом Бастардом (Парижский университет, Франция) и Жан-Лораном Кассановой (Медицинский институт Говарда Хьюза, Нью-Йорк, США). Бастард и Кассанова провели это текущее совместное исследование, которое демонстрирует этот ключевой механизм, благодаря которому некоторые люди более уязвимы к болезни COVID-19. Эти аутоантитела резко увеличиваются с возрастом и присутствуют примерно у 4% пожилых людей в возрасте> 70 лет в общей популяции, что частично объясняет, почему пожилые люди так уязвимы к тяжелой форме COVID-19.
Основные выводы
Аутоантитела, нейтрализующие интерфероны I типа (ключевой механизм иммунной защиты), присутствуют у 4% взрослых в возрасте 70 лет и старше и могут быть причиной до 20% смертей от COVID-19.
Аутоантитела способны нейтрализовать собственный антивирусный ответ организма на интерферон.
Аутоантитела резко возрастают после 70 лет.
Вклад Ирландии в это более широкое глобальное исследовательское усилие произошло благодаря включению пожилых людей в более крупную исследовательскую программу Тринити-колледжа Дублина и больницы Таллахтского университета. Проект NH-COVAIR - это продольное исследование COVID-19 у жителей ирландского дома престарелых, изучающее взаимосвязь между дряхлостью, клиническими исходами, иммунофенотипом и реакцией на вакцину у жителей дома престарелых.
Включение этой информации в более крупное глобальное исследование имеет жизненно важное значение, поскольку пожилые люди, особенно проживающие в домах престарелых, часто исключаются из исследований из-за возраста или сопутствующих заболеваний. Это исследование, демонстрируя поразительное увеличение этих аутоантител после 70 лет, подчеркивает необходимость не только включения пожилых людей в иммунологические исследования, но и необходимость изучения вариабельности иммунных ответов у пожилых людей и, в частности, у людей, живущих с слабость, например, у жителей дома престарелых. Исключение пожилых людей из исследований может означать, что возможность сделать ключевые открытия об изменчивости иммунной системы будет упущена.
Значение для клинической помощи и лечения
Исследование представляет несколько возможностей для клинической помощи и лечения болезни COVID-19. Идентификация этих аутоантител может информировать клиницистов о том, кто более восприимчив к тяжелому заболеванию COVID-19, кому может помочь ранняя госпитализация и раннее лечение и кому может помочь такая терапия, как интерферон-бета (испытания распыленного интерферона-бета). в настоящее время в стадии реализации).
Текущее исследование NH-COVAIR, проводимое командой Trinity под руководством доктора Адама Дайера, профессора Шона Кеннелли и доктора Ноллейга Бурка, будет направлено на дальнейшее изучение этих ответов в течение следующих нескольких лет. Это исследование подчеркивает необходимость включения пожилых людей и людей с продвинутой степенью слабости в фундаментальные научные исследования.
Профессор Шон Кеннелли, врач-консультант по гериатрии и инсульту, Департамент здравоохранения, связанного с возрастом, Больница Таллахтского университета, доцент клинической геронтологии Тринити-колледжа и соавтор исследования сказал: «Это важное исследование объясняет, почему COVID-19 может иметь серьезные клинические последствия для одних людей, но не для других. Мы были рады, что больница Таллахтского университета и Тринити-колледж в Дублине были представлены в этом международном консорциуме ведущих клинических исследовательских институтов. Мы чрезвычайно благодарны за щедрую поддержку местных жителей дома престарелых, персонал и семьи, которые участвовали в этом исследовании ».
Доктор Адам Дайер, сотрудник ICAT и специалист-регистратор по гериатрической медицине, Тринити-колледж Дублина и больницы Таллахтского университета и соавтор исследования сказал: «Результаты этого знаменательного исследования подчеркивают необходимость изучения изменчивости иммунной системы у пожилых людей. Как клиницисты, мы видим огромное разнообразие заболеваемости и смертности среди пожилых людей, инфицированных этим вирусом, и изучаем основные иммунологические причины, по которым клиническая потребность является неотложной и неудовлетворенной».