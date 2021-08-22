Магнитная буря 22 августа 2021 года: геоудары будут мучить метеопатов без перерывов
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Магнитная буря 22 августа 2021 года: геоудары будут мучить метеопатов без перерывов

5:45:438/22/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Накануне мощного космического шторма, который произойдет 24 августа, магнитные бури уже несколько дней одолевают метеопатов.

А что же наше солнце? Тоже не дремлем. Удивляет
А что же наше солнце? Тоже не дремлем. Удивляет

Сегодня, 22 августа, всех землян встречает Голубая Луна – таково полнолуние в августе 2021 года. Это редкое явление бывает один раз в два-три года, когда за сезон бывает три полнолуния. И эта луна так же второй раз в Водолее, до этого полнолуние в этом знаке было в июле. И такое бывает тоже редко – один раз  в год.

А что же наше солнце? Тоже не дремлем. Удивляет. Накануне мощного космического шторма, который произойдет 24 августа, магнитные бури уже несколько дней одолевают метеопатов.

Как пережили вчерашний удар наши читатели?

Сергей:

Сегодня была бессонная ночь, ноги тянет или ноет, нервяк. Состояния так себе.

Ирина:

Ноги ватные тяжёлые и шум в ушах-голове.

Наталья:

Какая-то ерунда, давление скачет, пульс, нервозность…. Не спала ночь, мануальщик сказал спать без подушки, а не могу…

Сегодня, 22 августа, магнитные возмущения будут идти весь день. Сильный удар ожидается в полночь по Москве и до трех ночи. В Новосибирске с 3 утра и до 6 утра.

Затем средней тяжести буря будет сопровождать метеозависимых людей все сутки.

Как пережить магнитную бурю?

Да, мы знаем, что вы лучше нас знаете, как и что помогает вам в эти часы. Но мы хотим напомнить еще раз. Можно?

Потому что сами иногда лежим с адской головной болью от мигрени в такие солнечные безобразия.

- Никуда не спешите и не нервничайте.

-Высыпайтесь.

- Следите за артериальным давлением.

- Попросите близких не шуметь, если у вас болит голова.

-Прогуляйтесь по лесу или парку.

-Выпейте таблетку от головной боли.

- Не пейте кофе и алкоголь.

-Курите меньше, а лучше вообще откажитесь хотя бы сегодня.

- Отойдите от тех, кто вас вовлекает в конфликты.

Берегите себя! Пусть все бури уходят миом вас! И нас!

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