Магнитная буря 22 августа 2021 года: геоудары будут мучить метеопатов без перерывов

Сегодня, 22 августа, всех землян встречает Голубая Луна – таково полнолуние в августе 2021 года. Это редкое явление бывает один раз в два-три года, когда за сезон бывает три полнолуния. И эта луна так же второй раз в Водолее, до этого полнолуние в этом знаке было в июле. И такое бывает тоже редко – один раз в год.
А что же наше солнце? Тоже не дремлем. Удивляет. Накануне мощного космического шторма, который произойдет 24 августа, магнитные бури уже несколько дней одолевают метеопатов.
Как пережили вчерашний удар наши читатели?
Сергей:
Сегодня была бессонная ночь, ноги тянет или ноет, нервяк. Состояния так себе.
Ирина:
Ноги ватные тяжёлые и шум в ушах-голове.
Наталья:
Какая-то ерунда, давление скачет, пульс, нервозность…. Не спала ночь, мануальщик сказал спать без подушки, а не могу…
Сегодня, 22 августа, магнитные возмущения будут идти весь день. Сильный удар ожидается в полночь по Москве и до трех ночи. В Новосибирске с 3 утра и до 6 утра.
Затем средней тяжести буря будет сопровождать метеозависимых людей все сутки.
Как пережить магнитную бурю?
Да, мы знаем, что вы лучше нас знаете, как и что помогает вам в эти часы. Но мы хотим напомнить еще раз. Можно?
Потому что сами иногда лежим с адской головной болью от мигрени в такие солнечные безобразия.
- Никуда не спешите и не нервничайте.
-Высыпайтесь.
- Следите за артериальным давлением.
- Попросите близких не шуметь, если у вас болит голова.
-Прогуляйтесь по лесу или парку.
-Выпейте таблетку от головной боли.
- Не пейте кофе и алкоголь.
-Курите меньше, а лучше вообще откажитесь хотя бы сегодня.
- Отойдите от тех, кто вас вовлекает в конфликты.
Берегите себя! Пусть все бури уходят миом вас! И нас!