Высокий холестерин ставит отметку на вашем лице: какую?

Высокий холестерин может открыть путь к опасным для жизни осложнениям, таким как сердечный приступ или инсульт, поэтому снижение его уровня имеет решающее значение. По словам консультанта-кардиолога доктора Брайана Клэппа, на вашем лице может появиться предупреждающий знак «зуд или болезненность при прикосновении».
Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Холестерин, который вырабатывается вашей печенью, необходим для производства здоровых клеток, витамина D и некоторых гормонов. Однако, как объяснил доктор Брайан Клэпп, кардиолог-консультант кардиологической клиники при больнице Лондонского моста (часть HCA UK ), если у вас слишком много «плохого холестерина» в крови, это может повысить риск сердечного приступа или инсульта, пишет express.co.uk.
ЛПНП получил это печально известное название, потому что он может накапливаться в ваших артериях, нарушая кровоснабжение жизненно важных органов.
Частично то, что делает высокий холестерин таким смертоносным, заключается в том, что он обычно не вызывает никаких симптомов.
Однако чрезвычайно высокие уровни могут иногда вызывать поражения на коже, называемые ксантомами, предупредил доктор Клэпп.
«Эти пятна на коже вызваны накоплением холестерина и жировых частиц в клетках кожи, часто возникают вокруг глаз и могут вызывать зуд или болезненность при прикосновении», - пояснил он.
По словам доктора Клэппа, они могут выглядеть как отдельные небольшие комочки или группы и могут различаться по размеру и цвету.
«Эти шишки и шишки могут развиваться в других областях, таких как суставы пальцев, локти или колени, или вызывать опухшие и болезненные ахилловы сухожилия», - предупредил он.
Более того, «эти ксантомы и другие признаки, такие как изменение цвета роговицы, образование бледно-серого или белого кольца вокруг радужной оболочки, могут быть признаками семейной гиперхолестеринемии», - объяснил доктор Клэпп.
Это генетическое заболевание, при котором уровень ЛПНП чрезвычайно высок с рождения.
«Люди с семейной гиперхолестеринемией сталкиваются с более высоким риском сердечных заболеваний из-за того, что в течение длительного времени у них был высокий уровень ЛПНП, по сравнению с людьми, у которых в более позднем возрасте повышается уровень холестерина», - пояснил доктор Клэпп.
Пройти тестирование
«Даже без симптомов важно, чтобы ваш терапевт регулярно проверял уровень холестерина, чтобы убедиться, что они здоровы», - посоветовал доктор Клэпп.
По данным NHS, вы можете узнать, есть ли это у вас, только по анализу крови.
«Ваш терапевт может предложить пройти тест, если он считает, что у вас высокий уровень холестерина», - объясняет медицинский орган.
«Это может быть из-за вашего возраста, веса или другого заболевания (например, высокого кровяного давления или диабета)».
Как ответить
Доктор Клэпп сказал: «Для каждого должны быть приняты разумные меры по образу жизни, включая регулярные упражнения и диету с низким содержанием жиров, чтобы снизить риск развития артериальных заболеваний».
Ключом к диете с низким содержанием жиров является отказ от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.
По данным British Heart Foundation (BHF), диета с высоким содержанием насыщенных жиров связана с повышенным уровнем холестерина ЛПНП.
«Но простая замена насыщенных жиров рафинированными углеводами, такими как сладкие продукты и напитки, не улучшит ваше здоровье», - отмечает BHF.
Организм здоровья продолжает: «Замена его ненасыщенными жирами, такими как жирная рыба, орехи или растительные масла, такие как рапсовое или подсолнечное масло, действительно снижает риск сердечного приступа и инсульта».
«Однако помните, что все виды жиров содержат много калорий, поэтому переедание может привести к увеличению веса», - добавляет он.