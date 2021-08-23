МРТ головного мозга в клинике "Санитас" со скидкой 5%
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МРТ головного мозга в клинике "Санитас" со скидкой 5%

10:13:098/23/2021Фото: "Санитас"
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С 22 по 31 августа вы можете провести это исследование для себя или своих близких и получить скидку 5%.

Многопрофильная клиника "Санитас"

Позаботьтесь о себе и своих близких!

*акция действует только на определенные позиции, количество мест ограничено

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здоровьескидкиМРТ головного мозгаКлиника Санитасакция с 22 по 31 августа
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