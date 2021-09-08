Омбудсмен Новосибирской области требует ужесточить наказание для педофилов

Две маленькие школьницы были изнасилованы и убиты. По данным Следственного комитета РФ, задержан подозреваемы 41-летний местный житель, который ранее уже был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Надежда Болтенко соболезнует родным девочек и напоминает, что все снова заговорили об усилении мер защиты детей от педофилов. Эксперта возмущает факт настолько долгой разработки закона об усилении наказания педофилов.
- Сколько еще детских смертей должно произойти, чтобы на законодательном уровне закрепили ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Особенно для рецидивистов, как в данном случае в Кемеровской области, - заявляет Надежда.
Уполномоченная по правам ребенка уверенна, ни пожизненное заключение, ни смертная казнь, ни кастрация несопоставимы с тем поступком, который эти «люди» совершают.