Чудеса Блаженного Лаврентия: запреты дня и что обязательно сделать верующему

Сегодня, 23 августа, в православной церкви отмечается день памяти Лаврентия Калужского, Христа ради юродивого, блаженного. Он избрал себе путь отречения от всех мирских благ, круглый год ходил босиком и в одной рубашке и тулупе. Таким образом осуществлял самопожертвование и смог получить милость Божию в виде дара прорицания, а после его смерти у его гробницы происходили чудесные исцеления от самых тяжелых болезней. Он помогал излечить парализацию, слепоту, снять с человека одержимость бесами, порчу и сглаз, многие "лихорадки" (таким словом назывались совершенно разные болезни в те времена). И во многих других случаях его помощь была неоценимой.
Этот день в народе называли Лаврентьев день или Лаврентий Заряник - восходы и закаты в этот день всегда были ярко-красными.
В этот день люди считали особо целебными воду из природных источников, также росу на траве. Сами ходили по ней босиком, умывались, а также набирали и приносили к больным в дом, чтобы их умыть. Считалось, что такое умывание может избавить от болезней.
Именно поэтому по росе обутыми строго запрещалось ходить, чтобы не выказывать своего неуважения.
Считалось, что в этот день нельзя никому, даже своим родным людям, озвучивать свои планы на будущее. Если это сделать, то они так никогда и не исполнится.
Запрета на работу в этот день не было, а потому, наоборот, существовал запрет на бессмысленное времяпрепровождение. А у того, кто нарушит запрет, предстоящий год будет голодным и со всякими трудностями.
В этот день строго запрещалось собирать орехи, чтобы не жить потом в нищете. Однако по народным традициям сегодня полагалось собрать бусы из желудей. Их в течение года потом надевали при первых признаках простудных заболеваний и носили целый день.