Зеленский подписал указ о блокировке ресурсов Ростелекома
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Зеленский подписал указ о блокировке ресурсов Ростелекома

11:32:528/23/2021Фото: кадр из фильма
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Всего под санкции попали 12 российский компаний.

Зеленский заблокировал российские веб-ресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других. Исходя из документа, который опубликован на официальном сайте президента «незалежной», под санкции попадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", а также акционерное общество "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", общества с ограниченной ответственностью "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информационное агентство "Анна-ньюс".

Также в документе говорится о блокировке двух сайтов, которые, по мнению Зеленского, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

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