Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой до ситуации с массовым с увольнениями артистов. О его уходе рассказал новый руководитель Сергей Кузоятов газете Известия. Также он отметил, что Меньшиков до последнего пытался отстоять своих артистов.
Кузоятов сделал акцент на том, что увольнение касалось только тех артистов, которые долгое время не выходили на сцену. По его словам, отстраненные сотрудники "вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад".
Ранее сообщалось, что артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов".