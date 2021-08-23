Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю

8:32:108/23/2021Фото: Nso.ru
0

Во время рейдов, в том числе с участием представителей регионального минтранса, составлено 3 административных протокола на перевозчиков.

70% бердских пассажиров соблюдают масочный режим

В Бердске продолжают выявлять нарушителей масочного режима среди пассажиров. Об этом 23 августа сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Только за прошлую неделю чиновники и полицейские провели 8 рейдов  по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Как уточнила начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Нятина, в проверках также участвовали представители Административно-технической инспекции, перевозчиков и регионального минтранса.

-Всего было проверено свыше 150 автобусов муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Проведено 27 разъяснительных бесед, составлено 3 административных протокола на перевозчиков. За нарушение масочного режима штрафные санкции на юридических лиц составляют до 300 тысяч рублей, - рассказала Нятина.

По ее словам,  70% бердчан, которые ездят на общественном транспорте, надевают маски, заходя в салон автобуса.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", в Бердском городском суде возобновилось слушание дел нарушителей масочного режима. Как правило, их предупреждают и штрафуют на сумму 500 или 1000 рублей.

5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Погибли еще 35 пациента в больнице Владикавказа
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
В сети появилось фото Шойгу с моджахедами: министр дал объяснение
Десятки тысяч: убийца школьников в Казани получает деньги в СИЗО
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Названы семь ошибок родителей, которые портят ребенка
Всеми известная Елена Ханга: куда она пропала
5 способов быстрого и эффективного похудения
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
Депутат Железняк одной фразой поставил Зеленского на место
пассажирпротоколперевозчикмасочный режимштрафные санкцииНадежда Нятина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы носите маску в автобусе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
8:32:10 8/23/2021
Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
Что значит Отдание праздника Преображения Господня?
8:20:54 8/23/2021
Что значит Отдание праздника Преображения Господня?
Пассажир скончался в поезде "Сапсан" по дороге из Петербурга в Москву
8:09:16 8/23/2021
Пассажир скончался в поезде "Сапсан" по дороге из Петербурга в Москву
«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана
8:00:17 8/23/2021
«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана
БердскПоджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
7:45:34 8/23/2021
Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
Как подготовить погреб к зиме?
7:20:00 8/23/2021
Как подготовить погреб к зиме?
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
7:16:59 8/23/2021
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
7:02:44 8/23/2021
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
6:48:28 8/23/2021
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
Бердск200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
6:28:08 8/23/2021
200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты