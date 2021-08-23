Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю

В Бердске продолжают выявлять нарушителей масочного режима среди пассажиров. Об этом 23 августа сообщили в пресс-центре бердской мэрии.
Только за прошлую неделю чиновники и полицейские провели 8 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
Как уточнила начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Нятина, в проверках также участвовали представители Административно-технической инспекции, перевозчиков и регионального минтранса.
-Всего было проверено свыше 150 автобусов муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Проведено 27 разъяснительных бесед, составлено 3 административных протокола на перевозчиков. За нарушение масочного режима штрафные санкции на юридических лиц составляют до 300 тысяч рублей, - рассказала Нятина.
По ее словам, 70% бердчан, которые ездят на общественном транспорте, надевают маски, заходя в салон автобуса.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", в Бердском городском суде возобновилось слушание дел нарушителей масочного режима. Как правило, их предупреждают и штрафуют на сумму 500 или 1000 рублей.