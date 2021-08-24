Дженнифер Лопес ругает своего сына, пока гуляет с Беном Аффлеком

Лопес и Аффлек возродили свои отношения в начале этого года. Дженнифер Лопес, похоже, не слишком обрадовалась одному из своих детей во время прогулки с Беном Аффлеком и их детьми в воскресенье, пишет foxnews.com.
Лопес сфотографировали с нахмуренными бровями и осуждающим пальцем, направленным на ее сына, 13-летнего Макса, хотя точные обстоятельства не были ясны.
Лопес делит Макса и его сестру-близнеца Эмме со своим бывшим мужем Марком Энтони.
Семья пошла на шоу в «Волшебном замке» в Голливуде. Накануне Лопес и Аффлек взяли своих детей на семейную прогулку, чтобы посмотреть «Гамильтона» в театре Pantages в Лос-Анджелесе.
На буксире были трое детей Аффлека: Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и Самуэль, 9 лет, которого он делит с бывшей женой Дженнифер Гарнер.
В начале этого года отношения между актрисой «Хастлерс» и режиссером «Арго» возобновились.
Впервые они были замечены вместе в конце апреля, после того как она расторгла помолвку с Алексом Родригесом всего несколькими неделями ранее. Звезда «Хастлеров» и режиссер «Арго» изначально были вместе в 2002–2004 годах.