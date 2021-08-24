Что нужно делать в День святого Варфоломея 24 августа в праздник святого
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Что нужно делать в День святого Варфоломея 24 августа в праздник святого

1:20:368/24/2021Фото: Православие.Ru
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Апостол Варфоломей обладал даром исцеления , причём спасать он мог от самых страшных заболеваний, а также от укусов ядовитых змей.

апостол Варфоломей
Католики сегодня почитают память одного из апостолов

Католическая церковь 24 августа ежегодно отмечает день памяти апостола Варфоломея , однако почитается он не только католическими христианами, но и вообще всеми христианами по всему миру. Этот апостол совершил очень много добрых дел и чудес и очень много людей обратил в христианство.

Он был одним из двенадцати последователей Иисуса Христа, апостолом. Свои миссионерском он занимался в серии в Малой Азии. Апостол Варфоломей обладал даром исцеления , причём спасать он мог от самых страшных заболеваний, а также от укусов ядовитых змей.

В своей помощи апостол не отказывал никому, а тех, кто не был христианином, он убеждал принять веру в Христа. Об этом узнали правители того города, в котором совершалось проповедничество, а поскольку сами они были язычниками, то приказали его схватить и казнить. Апостолу Варфоломея казнили со страшными пытками, после чего земля под судьями разверзлась , и провалившись в неё, они тоже погибли.

Сегодня мощи святого апостола Варфоломея хранятся в 3 разных городах.

Шире всего и веселее этот праздник отмечается католиками в Италии, но и в других городах праздник отмечается весело. С утра во всех католических храмах обязательно проводятся праздничные торжества после которых на улицах люди устраивают настоящие гуляния.

Проводятся разные состязания, выступление концертных групп, открываются различные выставки и проводятся спектакли. Также в этот день принято устраивать разные ярмарки, на которые съезжаются все фермеры производители собственных товаров, для того, чтобы познакомить людей со своей продукцией и продать её. Вечером принято собирать праздничный стол, за которым собирается вся семья.

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