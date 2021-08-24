Успение Пресвятой Богородицы 2021: Особые традиции и приметы в светлый праздник
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Успение Пресвятой Богородицы 2021: Особые традиции и приметы в светлый праздник

2:20:058/24/2021
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На Руси этот праздник всегда совпадал с завершением всех полевых работ, а поскольку они имели огромное значение для народа, то на него определились свои традиции и запреты

Успение
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Один из самых важных праздников в жизни русского народа Успение Пресвятой Богородицы будет отмечаться, как и в прошлые года, 28 августа. В этот день вспоминают последние дни жизни Божией Матери, а также вознесение её души на небеса.

Этим праздником заканчивается цикл двунадесятых праздников церковного православного года, поскольку новый церковный год всегда начинается 14 сентября. Это день церковного новолетия. Весь цикл двунадесятых праздников построен как весь цикл жизни Богородицы. Он начинается с 21 сентября с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, а заканчивается её Успением.

На Руси этот праздник всегда совпадал с завершением всех полевых работ, а поскольку они имели огромное значение для народа, то на него определились свои традиции и запреты, которые нельзя нарушать. Сегодня мы подробно расскажем вам, как правильно, по православному, отметить этот праздник, а также что можно делать в этот день и чего нельзя.

Традиции запреты на Успение Пресвятой Богородицы

День необходимо начинать с посещения праздничного богослужения, посвящённого событию. Всенощное бдение начинается накануне, 27 августа вечером, перед началом этой службы очень хорошо поставить свечи за здравие своих родных, а также помолиться за благополучие.

По окончании богослужения люди собирались за общий стол, на которой готовили самые разные блюда да. Поста в этот день нет, готовить разрешено как мясо, так и рыбу.

Очень хорошо в этот день заниматься благотворительностью, причём подавать милостыню и помогать ближнему необходимо не потому, что так положено, а делать это нужно от всего чистого сердца.

С этого времени в народе начинался свадебный сезон, поскольку основные полевые работы были завершены, а значит теперь можно было подумать и о любви. Считалась, что сватовство на Успение является очень благоприятным и что сама Богородица будет в дальнейшей жизни помогать молодым мужу и жене.

Работать в этот день запрещалось, а потому не занимались никакими работами в огородах, а также уборкой по дому и стиркой. Женщины откладывали все свои рукоделия, все люди полностью посвящали себя празднованию.

В этот день не разрешалось ходить по росе. Люди верили, что это слёзы Богородицы, потому топтать их было грехом и плохой приметой.

Как и во все православные праздники, сегодня обязательно надо было помолиться о своих близких, после чего провести праздник мирно, ни с кем не ругаться, не ссориться и тем более не устраивать выяснение отношений.

Молодым девушкам сегодня не разрешалось стричь волосы, поскольку была примета, что чем больше сострижешь волос сегодня, тем позже выйдешь замуж.

Также считалось в этот день очень плохой приметой натереть ноги неудобной обувью.

Приметы на Успение

Обязательно наблюдали за погодными приметами, чтобы определить каким будет ближайшее время и предстоящая зима.

Если день был солнечным и тёплым, значит осень будет не жаркой.

Если в небе на Успение заметить радугу, значит осень будет очень солнечно и теплой.

Если на улице заметно очень много паутины, зима будет многоснежной.

Если в этот день шёл дождь, значит ненастье сохранится до конца сентября.

Туман на дворе обещал хороший урожай грибов.

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