Папа Римский может уйти с поста из-за болезни
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Папа Римский может уйти с поста из-за болезни

1:39:128/24/2021Фото: pixabay
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В Ватикане активно обсуждают его возраст и прошедшую операцию.

Ватикан может остаться без Папы

Папа Римский Франциск может уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. О возможном отречении Папы заговорили после того, как ему провели операцию. Кроме того, в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.

Отметим, что в июле понтифику сделали операцию  из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больниц.

А ранее Папе посоветовали сесть на диету. Понтифику, который известен своим отменным аппетитом, пришлось отказать от любимых блюд — пасты, пиццы и пирожных.

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