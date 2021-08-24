Папа Римский может уйти с поста из-за болезни

Папа Римский Франциск может уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. О возможном отречении Папы заговорили после того, как ему провели операцию. Кроме того, в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.
Отметим, что в июле понтифику сделали операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больниц.
А ранее Папе посоветовали сесть на диету. Понтифику, который известен своим отменным аппетитом, пришлось отказать от любимых блюд — пасты, пиццы и пирожных.