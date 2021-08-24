Жителей России начали штрафовать за "воспитательные побои" детей

В России родителей начали наказывать за рукоприкладство по отношению к детям. Для этого всего лишь нужна жалоба из детского сада или школы в отдел опеки. Размеры штрафных санкций за такие действия достигают 30 тысяч рублей или ареста родителя до 15 суток.
- Штрафной поворот в семейной практике стал возможен после того, как несколько лет назад статья „Побои“ была перенесена из УК в КоАП. Чтобы наказать родителя и любого другого дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо арест от 10 до 15 суток, — сообщает «Российская газета».
Так, если у ребенка в саду или школе увидят синяки, то родителей ждет неприятный разговор и штраф. Прецедент уже был — ребенок съел целую коробку конфет, приемный отец его выпорол, а в саду заметили синяки. В итоге, отца оштрафовали.