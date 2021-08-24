Бережная хирургия для детей и взрослых в клинике "Санитас"
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24.08
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Бережная хирургия для детей и взрослых в клинике "Санитас"

2:08:328/24/2021Фото: "Санитас"
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Консультативные приемы. Операции плановые и внеплановые.

санитас
Многопрофильная клиника "Санитас"

Лапароскопия и артроскопия
Сосудистая хирургия
Травматология
Плановые и внеплановые операции

санитас
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