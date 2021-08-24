Сергея Мазура отправили под домашний арест по делу о суррогатном материнстве
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Сергея Мазура отправили под домашний арест по делу о суррогатном материнстве

2:17:168/24/2021Фото: pixabay
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Его обвиняют в торговле детьми, рожденными от сурмам.

Суд отправил под домашний арест Сергея Мазура

В Москве Пресненский суд отправил под домашний арест одного из учредителей клиники "Медэко" и гендиректора агентства суррогатного материнства "Ферти Хелп" Сергея Мазура, которого обвиняли в торговле детьми от суррогатных матерей.

- Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, правоохранители задержали в Москве в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюнь Сергея Мазура. Ему предъявлено обвинение в торговле детьми от суррогатных матерей (пункты "б", "г" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). По данным следствия, гендиректор агентства суррогатного материнства "Ферти Хелп", которое оказывает услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), является участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рожденных от суррогатных матерей.

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