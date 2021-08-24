Карликовый пинчер: особенности ухода

Карликовые пинчеры это одни из самых маленьких пород собак, им найдется место даже в самой маленькой квартире. Забирать в семью их положено не позже двухмесячного возраста, поскольку позже им будет очень трудно привыкнуть к новым хозяевам.
Эти собаки совершенно не имеют подшерстка, поэтому они совершенно не защищены от холода, влаги и ветра. В любую погоду, когда на улице не лето, рекомендуется собаку надевать специальные комбинезоны или шубки зимой. Даже летом во время дождя рекомендуется надевать на них лёгкие непромокаемые комбинезоны.
Место в квартире собаке выделяются в тёплом месте, ни в коем случае не в коридоре, поскольку их нужно оберегать от любых сквозняков. Эти собаки очень активны, поэтому им требуется очень много самых разных игрушек, однако не думайте, что они смогут ему полноценно заменить общение с хозяином.
Кормить этих собак можно как натуральным питанием, так и сухими кормами, главное не смешивать эти виды кормов. Иногда можно угощать этих собак влажными собачьими консервами.
Щенка нужно будет выводить на улицу до 6 раз в день, чтобы он приучился ходить в туалет на улице. После того, как он поймёт, что от него требуется, количество прогулок в итоге можно сократить до двух. Щенку нужна прогулка продолжительностью около получаса, взрослой собаке нужно в 2 раза больше времени. Выходить на улицу с этой собакой без поводка строго запрещено, поскольку они не чувствуют опасности, могут первыми кинуться даже на крупную собаку, а во-вторых существует большая опасность, что они попадут под машину, поскольку они очень подвижны.
Сильной линьки у этой собаки не бывает, однако всё равно расчёсывать их шерсть требуется примерно один раз в неделю. Регулярно рассматриваете уши на наличие загрязнений. По мере необходимости этим собакам требуется срезать когти, особенно если собака живёт не в частном доме, а в квартире. Один раз в неделю требуется чистка зубов, которую можно осуществлять просто покупая собаке специальные косточки или лакомства в зоомагазинах. При правильном уходе собаки этой породы могут доживать до 15 лет.