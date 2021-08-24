Карликовый пинчер: особенности ухода
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Карликовый пинчер: особенности ухода

9:20:298/24/2021Фото: Pixabay
0

Самое главное, что нужно знать об этой собаке, это-то, что её ни в коем случае нельзя содержать на улице, даже если вы живёте в тёплом регионе.

карликовый пинчер
За этими собаками требуется специальный уход

Карликовые пинчеры это одни из самых маленьких пород собак, им найдется место даже в самой маленькой квартире. Забирать в семью их положено не позже двухмесячного возраста, поскольку позже им будет очень трудно привыкнуть к новым хозяевам.

Эти собаки совершенно не имеют подшерстка, поэтому они совершенно не защищены от холода, влаги и ветра. В любую погоду, когда на улице не лето, рекомендуется собаку надевать специальные комбинезоны или шубки зимой. Даже летом во время дождя рекомендуется надевать на них лёгкие непромокаемые комбинезоны.

Место в квартире собаке выделяются в тёплом месте, ни в коем случае не в коридоре, поскольку их нужно оберегать от любых сквозняков. Эти собаки очень активны, поэтому им требуется очень много самых разных игрушек, однако не думайте, что они смогут ему полноценно заменить общение с хозяином.

Кормить этих собак можно как натуральным питанием, так и сухими кормами, главное не смешивать эти виды кормов. Иногда можно угощать этих собак влажными собачьими консервами.

Щенка нужно будет выводить на улицу до 6 раз в день, чтобы он приучился ходить в туалет на улице. После того, как он поймёт, что от него требуется, количество прогулок в итоге можно сократить до двух. Щенку нужна прогулка продолжительностью около получаса, взрослой собаке нужно в 2 раза больше времени. Выходить на улицу с этой собакой без поводка строго запрещено, поскольку они не чувствуют опасности, могут первыми кинуться даже на крупную собаку, а во-вторых существует большая опасность, что они попадут под машину, поскольку они очень подвижны.

Сильной линьки у этой собаки не бывает, однако всё равно расчёсывать их шерсть требуется примерно один раз в неделю. Регулярно рассматриваете уши на наличие загрязнений. По мере необходимости этим собакам требуется срезать когти, особенно если собака живёт не в частном доме, а в квартире. Один раз в неделю требуется чистка зубов, которую можно осуществлять просто покупая собаке специальные косточки или лакомства в зоомагазинах. При правильном уходе собаки этой породы могут доживать до 15 лет.

Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
карликовый пинчерособенности уходауход за собакойособенности породы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько вашему песику?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Карликовый пинчер: особенности ухода
9:20:29 8/24/2021
Карликовый пинчер: особенности ухода
Минтруд обязал информировать россиян о будущей пенсии
9:18:27 8/24/2021
Минтруд обязал информировать россиян о будущей пенсии
Хипстерская дочь президента Афганистана гуляет по Нью-Йорку, после того как папа улетел из Кабула с «$169 млн наличными»
9:12:58 8/24/2021
Хипстерская дочь президента Афганистана гуляет по Нью-Йорку, после того как папа улетел из Кабула с «$169 млн наличными»
В шестом сезоне "Чужестранки'': фанаты заметили несоответствие в травме Джейми Фрейзера
9:02:55 8/24/2021
В шестом сезоне "Чужестранки'': фанаты заметили несоответствие в травме Джейми Фрейзера
Нулевая видимость: Из-за бушующего пожара перекрыли трассу на Урале. Смотрите видео
9:00:40 8/24/2021
Нулевая видимость: Из-за бушующего пожара перекрыли трассу на Урале. Смотрите видео
БердскВ СИЗО еще 2 месяца просидит житель Бердска за вымогательство 314 тыс. рублей и коньяка у главы казначейства
8:47:55 8/24/2021
В СИЗО еще 2 месяца просидит житель Бердска за вымогательство 314 тыс. рублей и коньяка у главы казначейства
Собянин разрешил учителям отказаться от масок в школе с 1 сентября 2021
8:32:10 8/24/2021
Собянин разрешил учителям отказаться от масок в школе с 1 сентября 2021
Почему 25 августа вересковым веником изгоняют нечистую силу?
8:20:47 8/24/2021
Почему 25 августа вересковым веником изгоняют нечистую силу?
Исчезновение восьми детей в Тюмени расследует СК после зверского убийства Насти Муравьевой
8:10:35 8/24/2021
Исчезновение восьми детей в Тюмени расследует СК после зверского убийства Насти Муравьевой
С Днем оперативно-поисковых подразделений МВД РФ мощные поздравления и открытки для всех причастных
8:00:10 8/24/2021
С Днем оперативно-поисковых подразделений МВД РФ мощные поздравления и открытки для всех причастных